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10/06/2025

KFC 6月著數優惠：葡撻買一送一、$5粗薯條、$50六件雞

#著數優惠 #葡撻 #家鄉雞 #Food News #買一送一 #KFC #美食情報 #美食
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Text: Katty Wu

　　KFC又再推出著數優惠，由6月12日（星期四）起，一連兩週推出多款超值優惠，包括$50六件雞、經典葡撻買一送一，以及$111超值三人餐，11點前的早餐時段都有特價餐！如果喜歡食薯條的話，要把握機會，因為這兩星期都可以用$5就歎到粗薯條，更配卡真FING辣粉，絕對抵食！

 

「肯! 抵DEAL」限時優惠
第一周：6月12-18日

 


上午11時前
$22 芝士雞肉意式包 配熱飲

 


上午11時後
$50 6件雞（可加配$5中汽水）

 

「肯! 抵DEAL」限時優惠
第二周：6月19-25日

 


上午11時前
$27 醬燒雞扒蛋意式包/家鄉雞扒蛋意式包 配熱飲

 


上午11時後
經典葡撻買一送一

 


上午11時後
$111 超值三人餐

 

「肯! 抵DEAL」限時優惠
連續兩周優惠：：6月12-25日

 


上午11時後
$5 粗薯條（普通）配卡真FING辣粉

 

KFC
Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

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