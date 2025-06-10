外賣加餸優惠︱美心兩款小菜$79、大家樂原隻BB鴨$59、一粥麵紅燒豬手+太爺雞孖寶$98

前幾日介紹過晚市堂食抵食推介，唔想出街食又攰到唔想煮飯，咁可以揀外賣加餸！咪以為只可以去兩餸飯店外賣，美心MX最新推出兩款小菜外賣$79、大家樂原隻BB鴨$59、一粥麵紅燒豬手+太爺雞孖寶$98，分分鐘平過自己買餸！

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優惠美食推介｜美心$28脆皮燒乳鴿＋yuu晚市優惠$1加餸＋稻香清蒸龍躉斑 $29.9＋樂天經典$1海南雞

大家樂$59明爐香烤櫻桃谷BB鴨

$59一隻明爐香烤櫻桃谷BB鴨真係好抵食，原隻免斬回家手撕食夠豪氣，BB鴨啖啖肉，歎薄脆鴨皮、juicy鮮嫩肉質，正！想食得豐富啲，可以於加餸專區繼續加餸，$5加配是日糖水、$10加配葡撻2件、$10加配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸，明爐香烤櫻桃谷BB鴨每日下午3點開始有售，把握期間限定試吓！

明爐香烤櫻桃谷BB鴨優惠原隻免斬優惠價$59 斬件價$79

明爐香烤櫻桃谷BB鴨

推廣期：即日起至6月30日（下午3點後供應）只限外賣

加餸專區︰+$5 加配 是日糖水、+$10 加配 葡撻2件、+$10 加配 滷水雞中翼（2隻）拼紅腸

售賣點︰各大大家樂分店

註︰數量有限，售完即止。外賣斬料優惠券不適用於此產品

https://www.facebook.com/CafedeCoralfastfood

一粥麵紅燒豬手+太爺雞孖寶$98

想傳統口味加餸，一粥麵最新外賣限時優惠原隻煙燻太爺雞（免斬）+紅燒原隻豬手（免斬）有無興趣？孖寶優惠價只售$98（原價$146）！紅燒豬手軟腍入味、太爺雞燻滑彈牙，晚餐加餸即時豐富upgrade，每日下午3點起即以外賣，預先手機落單，放工到分店就拎得更方便！

下午3時起供應，只供外賣自取，數量有限，售完即止，不可與其他優惠共同使用。此產品不適用於香港站、機場及屯門醫院分店

售賣點︰指定一粥麵分店

https://www.facebook.com/SuperSuper.CongeeAndNoodle

美心MX晚市外賣$79兩餸

MX晚市外賣小菜$79就有2款，買夠三款$109，平均每款$36.3，的確抵！惹味菠蘿生炒骨、菜脯香蔥肉碎煎蛋等等任你揀，小菜款式輪流推出，$18加配白飯2碗以及茶／啡2杯，唔使$100就有2餸、2 飯及2 杯飲品在家自在開餐！

美心MX外賣$79加餸

任揀2款小菜$79（平均每款$39.5）、任揀3款小菜$109（平均每款$36.3）

售賣點︰ 指定美心MX分店晚市供應

https://www.facebook.com/maximsmxhk