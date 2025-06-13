麗晶酒店新推全植物性下午茶：「亞洲最佳甜品師」加藤峰子主理 招牌花朵撻最適合打卡！素食朋友必試

香港麗晶酒店大堂酒廊新推出全植物性下午茶「L’Alchimia dei Profumi」，即「香氣的煉金術」的意思，由榮獲《亞洲50最佳餐廳》評選為2024年度「亞洲最佳甜品師」的加藤峰子主理，結合香氣、記憶與可持續理念，創製出多款植物性甜點，讓下午茶化為一場可品嘗的藝術之旅。

來自東京的加藤峰子，曾於意大利多間頂級米芝蓮星級餐廳擔任甜點主廚，自2018件起，擔任東京銀座資生堂大樓的米芝蓮一星餐廳「FARO」的甜點主廚，她將對自然的敬意、藝術創作的熱情及精湛工藝融入甜點中，發展出獨樹一幟的甜品哲學：「這次的菜單中，我盡量採用有機和時令食材——部分選自香港，香草和食用花卉則來自日本，而開心果和榛子等高品質堅果則選自意大利。我希望賓客能透過香氣、味道與愉悅感，展開一段感官旅程，從每一口細嚐大自然的美。」

香港麗晶酒店大堂酒廊，最大的賣點是坐擁無敵的維港美景，可以邊品嘗美食，邊享受舒適的環境。

下午茶的餐前小點是煙燻紅菜頭泡沫配覆盆子乾及烤蕎麥，手指三文治共有4款口味，包括野菌配黑松露、鷹嘴豆及醃製黃瓜配鷹嘴豆泥、牛油果醬及芒果配柚子珍珠、蔬菜千層酥配酸豆橄欖醬。甜點有迷你花朵撻、素食朱古力慕絲球、杏仁玫瑰檜木甜點、焙茶鬆餅、朱古力磅蛋糕、柚子抹茶脆餅及百里香檸檬曲奇，又豐富又好打卡，而且是全素，終於可以安心去約素食的朋友去歎afternoon tea！

迷你花朵撻是加藤峰子的招牌糕點，賣相漂亮，最適合配上大堂酒廊的柔和自然光線拍照。

加藤峰子主張不時不食，所以她精心設計的菜單每兩至三週更新一次，以展現當造食材的最佳品質，如荔枝、檸檬、柚子及各式香草，營造出屬於夏季的味覺節奏。甜點於加藤峰子指導下，由行政糕點總廚楊焯賢帶領的團隊精心呈現，鹹點部分則由廚藝總監Rajiv Chowdhoory打造。

榮獲《亞洲50最佳餐廳》評選為2024年度「亞洲最佳甜品師」的加藤峰子。

除了下午茶套餐，大家亦可以將加藤主廚的藝術創作帶回家中！期間限定的全植物性森林朱古力蛋糕，靈感來自森林的靜謐氛圍，蛋糕內層由Valrhona Manjari 64%黑朱古力慕斯、酸甜黑加侖啫喱及意式杏仁脆餅組成，外層撒上朱古力開心果酥粒、宇治抹茶粉及新鮮香草，層層堆疊出豐富口感，濃郁、酸度與香氣巧妙融合，呈現出自然靈感下的和諧滋味。

期間限定的全植物性森林朱古力蛋糕 （$630）。

「L’Alchimia dei Profumi」全植物性下午茶

供應日期：2025年6月11日至7月31日

供應時間：星期一至五 3pm-6pm，星期六、日及公眾假期 12nn-6pm

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 香港麗晶酒店大堂酒廊

價錢：兩位$888，一位$488（另收加一服務費）

訂位網址：按此