北角歷山酒店下午茶：人均$200起享11款精緻美點，無限添飲咖啡茶

呢個盛夏，歷山酒店化身成隱世宮廷花園，於7月1日至9月30日推出「仲夏開心果」下午茶！主廚團隊以濃郁堅果香為靈感，炮製11款鹹甜交織的美點。只需人均$200，你就可以與朋友沉浸在瑰麗環境裡，感受開心果入饌的酥脆盛宴！

11款美點鹹甜交織 不同味道震撼味蕾

「仲夏開心果」下午茶顧名思義，主廚團隊以開心果作為主打，推出共11款鹹點及甜點，以下幾款鹹點，唔知邊一款啱你心水呢？

挪威煙三文魚開心果忌廉芝士卷：煙三文魚搭開心果忌廉芝士，兩種食材相互交融，口感絕妙

北海道帶子伴開心果碎椰子忌廉：海鮮的鮮美伴上開心果碎更添層次

鴨肝慕絲開心果撻：撻皮鬆脆，略帶鹹香的鴨肝慕絲細膩順滑

下午茶當然唔少得甜點啦！以下的開心果甜點，每一款都極具特色，為你開啟甜點夢幻新篇章！

杜拜朱古力撻：牛奶朱古力撻底用黑朱古力慕絲覆蓋，開心果醬在上作點綴，每口酥脆濃郁

開心果意大利芝士杯：馬斯卡彭芝士混入開心果醬，兩層手指餅吸取開心果咖啡，香濃幼滑

茗茶咖啡無限添飲 指定佳釀、特飲可享一杯

「仲夏開心果」下午茶更為各位提供無限添飲，食客可以添飲即磨咖啡，例如泡沫咖啡、拿鐵咖啡、美式咖啡。又或者Tea WG茗茶，例如皇后茉莉綠茶、蝴蝶夫人茶、洋甘菊茶、英式早餐紅茶、法式伯爵紅茶。

另外，食客亦可以享用指定紅酒、白酒、葡萄氣泡酒，又或者歷山酒店自創嘅特飲，開心果泡沫鮮奶一杯。

開心果泡沫鮮奶：結合開心果香濃同鮮奶滑順

歷山酒店—歷山餐廳「仲夏開心果」下午茶詳情：

地址：香港北角城市花園道32號大堂樓層（港鐵炮台山站B出口，行人天橋步行2分鐘）

日期：2025年7月1日至9月30日

時間：下午3時至5時

網上商店：https://eshop.hotelalexandrahk.com/zh/cafea

原價：一位用$234.00+10% | 兩位用$468.00+10%

網上商店預付折實價：（已包括以原價計算之加一服務費）