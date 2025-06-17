丼丼屋全新推出和風下午茶：主食＋小食＋飲品＝$28起！星期一至五 下午3pm-5:30pm供應

最近不少連鎖店都推出超優惠的下午茶套餐，連丼丼屋都加入這個行列。由即日起，全線丼丼屋將會推出和風下午茶定食餐目，主食價錢由$28至$42，更附小食及飲品，超級抵食！

和風下午茶定食的主食共有4款選擇，包括最抵食的油揚湯烏冬、和風豚肉湯烏冬、和風牛肉湯烏冬及和風牛肉丼，逢星期一至五下午3pm-5:30pm供應，所有主食均為正常份量而非迷你版，更加超值！

油揚湯烏冬 $28

和風豚肉湯烏冬 $38

和風牛肉湯烏冬 $42

和風牛肉丼 $42

主食以外，更可免費任選一款小食，包括唐揚雞、炸魷魚鬚、北海道芝士薯餅或玉子卷，如果想追加溫泉玉子，只需另加$5。另外，下午茶定食還附送飲品一杯，可以選擇果茶、伊右衛門抹茶入煎茶、日式咖啡、檸檬水或檸檬茶，另加$8可轉飲可口可樂、無糖可樂或雪碧。

唐揚雞

炸魷魚鬚

北海道芝士薯餅

玉子卷

丼丼屋

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