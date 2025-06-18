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18/06/2025

啟德雙子匯手工烏冬店WOWDON必食冰鎮闊條烏冬、肴日居酒屋60款人氣燒物及招牌日前雞提燈串

#啟德 #餐廳 #手工烏冬 #The Twins雙子匯 #美食 #美食情報 #居酒屋
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Text: Eunice Chow Photo: 啟德雙子匯

　　今個夏天，啟德主場館多個大型演唱會及足球比賽即將舉行，各位歌迷及球迷做足準備諗好去邊醫肚未？啟德 The Twins雙子匯1期12至15樓的「食匯堂」、崇光啟德店及2期地下，14間餐飲食店現已全面開業，喜歡日式美食可考慮新登場的日系居酒屋肴日，以及手工烏冬專門店WOWDON，即睇啟德美食好去處！

 

手工烏冬專門店WOWDON 必食冰鎮闊條烏冬

 

　　喜歡食烏冬的朋友，一定要試手工烏冬專門店WOWDON的手工烏冬，店方指烏冬每日店內新鮮製麵，使用傳統工法揉頂級小麥粉，經18小時熟成後現場製作，麵條煮後口感彈牙。湯底由昆布、柴魚、竹莢魚等精熬煮而成，醬汁以日本直送原料製成的獨門秘製。

 

 

　　招牌菜式包括冰鎮闊條烏冬配天婦羅拼盤套餐，任你配搭胡麻、秒制醬汁、秘製咖哩醬汁三選一沾食，夏天食冰鎮闊面烏冬口感爽滑彈牙，爽呀！想更加Fresh， 推介每日限量發售的檸檬冰湯自家制烏冬，另有蕎麥麵、咖喱飯以及各式天婦羅炸物等選擇。所有料理皆為現點現做，約需 10 至 15 分鐘，大家要有心理準備等一陣。

 

招牌菜式包括冰鎮闊條烏冬配天婦羅拼盤套餐

 

檸檬冰湯自家制烏冬（每日限量發售）

 

另有蕎麥麵、咖喱飯以及各式天婦羅炸物等

 

Wowdon

地點︰啟德雙子匯1期14／F 3號舖

營業時間︰星期一至日 上午11時至晚上9時

 

日式居酒屋肴日 招牌青森縣產日前雞提燈串

 

　　開場前唔想食太飽，又要食少少嘢打底，居酒屋肴日可能係唔錯選擇。銅鑼灣知名日式餐廳「和三昧」團隊帶來全新日式居酒屋Sakana Hibi肴日，小店有近60款人氣燒物，招牌串燒有青森縣產限定的日前雞提燈串、燒厚切和牛西冷、塩燒季節鮮魚及日本產煙燻黑豚腩肉等應有盡有，還有各式佐酒小食、清酒及果酒等佳釀。餐廳更設有戶外雅座，是三五好友把酒歡聚的好地方。

 

青森縣產限定日前雞提燈串

 

塩燒鱼季節燒魚

 

日式居酒屋—Sakana Hibi 肴日有近 60 款人氣燒物串燒。

 

肴日

地點︰啟德雙子匯1期12／F 4號舖

營業時間︰星期一至日 上午11時30分至晚上10時

電話︰2460 9877

 

　　除了2間新進駐食肆，雙子匯還有日韓系料理Washabu、鮨慶、Sunakku Mama及OKOSTA；融合不同風格的創意Fushion菜UnMe及Nisugu；最適合一家大細精緻新派粵菜囍雲軒、充滿異國風情的地道東南亞美食新泰東南亞餐廳，輕食可以揀SOGO Café及UCC Coffee Shop、意式手工雪糕YONNA YONNA Gelato及星級日系甜品Urasaki Lab等，應有盡有。

 

日式涮涮鍋店Washabu A5日本黑毛和牛肩胛（特上二人套餐）

 

鮨慶特選刺身五種盛

 

日本過江龍廣島御好燒專門店「OKOSTA」廣島御好燒

 

UnME集合日、韓、法式精粹Fushion菜式—北海道帶子、虎蝦、海鮮 配 茶壺龍蝦湯

 

Nisugu 完美融合日式居酒屋與西班牙Tapas Bar烤三黃雞（全隻） 配脆雞皮三文魚籽飯及紅蝦海鮮飯

 

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