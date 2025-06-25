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25/06/2025

美食優惠︱OK便利店魚蛋、燒賣$10／10粒、鴻福堂燒賣下午茶＋飲品$20、美心MX紅豆冰買一送一

#美心MX #魚蛋 #燒賣 #街頭小食 #美食 #下午茶 #鴻福堂 #紅豆冰 #美食情報 #OK便利店 #美食優惠
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Text: Eunice Chow Photo: OK便利店、鴻福堂fb

　　三點三下午茶又有好介紹！各位燒賣及魚蛋控注意，最近OK利店出期間限定$10／10粒魚蛋或燒賣抵食優惠，另外鴻福堂亦有$20自家燒賣下午茶配飲品套餐，三款口味燒賣選一tea time好選擇。唔肚餓只想飲杯嘢咩？美心MX紅豆冰買一送一優惠，最啱開心share鬆一鬆！

 

OK便利店$10／10粒魚蛋或燒賣

 

　　即日起至7月2日，OK便利店hot&in美食吧推出期間限定$10／10粒魚蛋或燒賣，唔知揀咩好？ Why not both？你可以揀雙拼一次過歎魚蛋或燒賣，抵食呀！

 

 

提供優惠分店詳細https://shorturl.at/PSi5X

 

鴻福堂$20燒賣下午茶套餐

 

　　下午茶冇嘢飲好似差咁啲？鴻福堂歎返個$20下午茶套餐，套餐包括滋味自家燒賣1份（8粒）+ 特色飲品1支，自家燒賣可以揀杞子醬汁燒賣、芫茜魚肉燒賣、麻辣木耳豬肉燒賣，留意供應時間每天下午2pm-5pm，各位打工仔或學生哥tea time好選擇！

 

 

美心MX飲杯紅豆冰買一送一

 

　　只想飲杯涷飲鬆一鬆，可以考慮美心MX紅豆冰降溫消暑，即日起至2025年7月10日推出買一送一優惠（平均$9／杯）！你可以揀原味紅豆冰 或#奶茶紅豆冰，粒粒飽滿紅豆有咬口，約埋好同事一齊歎開心share。留意，須以每杯原價$18惠顧方可享用此優惠， 指定美心MX分店上午11:00後供應， 優惠不可與其他優惠並用。 數量有限，售完即止。

 

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

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