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26/06/2025

沙田美登利壽司放題限時回歸，100分鐘任食80款壽司刺身及燒物煮物

#日式料理 #美登利 #放題 #美食情報 #著數優惠 #日式放題 #沙田 #Hot Deals
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Text: Cuppy Sung Photo: 梅丘壽司美登利總本店

　　梅丘壽司美登利總本店一直都是日本人氣壽司店之一，沙田美登利宣佈放題再度回歸！食客可以在100分鐘內，享受超過80款不同日式料理，包括壽司刺身、炸物燒物煮物等等！咁多款唔同的美食，肯定可以大滿足！

 

放題套餐送特選刺身壽司、海膽拖羅三文魚子最中餅

 

　　由即日起至8月6日，逢星期四下午5時起，沙田美登利就會推出限定壽司放題，100分鐘內任食多達80款嘅日式料理，例如鮮美刺身、手握壽司、自製創意卷物、不同炸物、燒物以及煮物，種類繁多！

 

 

放題套餐送特選刺身壽司、海膽拖羅三文魚子最中餅

 

　　值得一提的是，顧客凡點選放題套餐，即可獲贈特選的刺身及壽司拼盤，例如特上時令刺身三款、兩貫特選壽司以及海膽拖羅三文魚子最中餅。每日放題套餐提供數量有限，各位記得提前預約啦！

 

 

梅丘壽司美登利總本店放題詳情：

地址：沙田正街18-19號新城市廣場一期7樓703號鋪

限定日期：即日至2025年8月6日，逢星期四下午5時起

價錢：成人收費 298港元 /位、小童或長者收費 248港元 /位 （另收加一服務費）

查詢電話：3579 0020／Whatsapp 9811 2562

Facebook：https://www.facebook.com/umegaokasushinomidori.hk/ 

Instagram：https://www.instagram.com/sushinomidori.hk/ 

 

 

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