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27/06/2025

率先試食！人氣泰茶店ChaTraMue斑蘭小甜榚！即叫即製！外脆內煙韌 香濃斑蘭味

#斑蘭小甜榚 #中環美食 #美食 #ChaTraMue #蘭桂坊 #美食情報 #Food News #泰茶
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Text: Katty Wu

　　最近香港掀起一陣「斑蘭小甜榚」的熱潮，不少人都愛上這款一啖一件、煙煙韌韌的小甜榚，加上可愛的花花造型，特別受女生歡迎。超人氣的泰茶店ChaTraMue亦於今日（6月27日）起在中環分店推出「斑蘭小甜榚」，記者率先試食！即叫即製，斑蘭味道香濃，中間煙韌，底層香脆，再配以ChaTraMue招牌泰國綠茶醬，味道及口感都更具層次，十分美味，眨下眼就KO了一盒！

 

　　斑蘭小甜榚（Kanom Krok Bai Toey）是非常傳統的泰國小食，主要以斑蘭汁加上木薯粉製成，今次ChaTraMue的斑蘭小甜榚有點不同，特別加入鮮奶及椰汁，令味道更濃郁，斑蘭味更為突出。負責人指，她們還放了一點麵粉，令小甜榚底部特別香脆，口感跟一般的斑蘭小甜榚不同。

 


ChaTraMue「斑蘭小甜榚」配泰茶醬，每盒$42，內有10件小甜榚。（攝影：Katty）

 


細細件的斑蘭小甜榚，既煙韌又香脆，一啖一件，很容易就KO一整盒！（攝影：Katty）

 

　　ChaTraMue的斑蘭小甜榚另一特色，是附送招牌泰國綠茶醬一盒。沾了綠茶醬之後，味道更加濃郁。暫時只提供綠茶口味，因為負責人覺得味道最夾，但不排除之後會提供紅茶口味的泰茶醬，大家不妨期待一下！

 


沾上綠茶口味的泰茶醬後，味道更加濃郁，風味更佳。（攝影：Katty）

 


負責人還讓記者試食配紅茶口味泰茶醬的斑蘭小甜榚，味道比綠茶醬較甜，但令斑蘭味更突出！（攝影：Katty）

 

　　暫時只得ChaTraMue中環分店供應斑蘭小甜榚，但負責人表示，6月30日起於沙田新城市廣場分店都可以食到，喜歡吃斑蘭甜點的朋友一定要試！

 


中環分店設有少量「企位」，記者覺得斑蘭小甜榚熱辣辣食最好，建議即買即食！（攝影：Katty）

 


提提大家，ChaTraMue中環分店於早前搬了新舖位，於蘭桂坊附近，很容易找。（攝影：Katty）

 

ChaTraMue中環分店

地址：中環德己立街1-13號世紀廣場地下

營業時間：11am-11pm

IG：https://www.instagram.com/chatramuehkofficial/ 

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