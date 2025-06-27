美食優惠｜憑大班禮券Haagen-Dazs消費即減$30，買人氣Valerie蝴蝶酥88折

大班麵包西餅結業固然令人婉惜，手持大班餅卡的你唔使愁，擔心變廢紙，皆因可憑有效大班禮券享折扣優惠！指定日子期間凡於Haagen-Dazs消費立減$30，或者Valerie尖沙咀門市購物可享88折優惠。

6月30至7月6日期間，只要你持有尚未到期大班禮券（包括餅卡／現金券／產品券，不包括優惠折扣券），於Häagen-Dazs™ 香港專門店單一消費時出示，即享立減$30心意優惠！

留意，以上優惠不可與其他優惠同時使用。只適用於雪糕產品，不適用於購買現金禮券及雪糕月餅禮券。每單消費只可使用最多一張大班禮券，使用優惠時將收回有關禮券作統計之用。

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Valerie餅店88折優惠

本地品牌Valerie 以蝴蝶酥聞名，品牌早前於社交平台宣佈，凡現持大班餅券於Valerie尖沙咀門市，購買任何一件港幣$200以下之貨品，即可享88折優惠。

留意，恕不接受逾期餅券及已換領的禮券。請攜同禮券實體正本換領,恕不接受影印、相片或其他方式展示。持券購物後，相關餅券將被收取。此優惠不得與其他優惠同用。

招牌蝴蝶酥禮盒 (16件)$150

Valerie

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