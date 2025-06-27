  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

27/06/2025

美食優惠｜憑大班禮券Haagen-Dazs消費即減$30，買人氣Valerie蝴蝶酥88折

#美食情報 #餅卡 #HaagenDazs #美食優惠 #ValeriePastry #美食 #大班西餅
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Haagen-Dazs、Valerie fb

　　大班麵包西餅結業固然令人婉惜，手持大班餅卡的你唔使愁，擔心變廢紙，皆因可憑有效大班禮券享折扣優惠！指定日子期間凡於Haagen-Dazs消費立減$30，或者Valerie尖沙咀門市購物可享88折優惠。

 

　　6月30至7月6日期間，只要你持有尚未到期大班禮券（包括餅卡／現金券／產品券，不包括優惠折扣券），於Häagen-Dazs™ 香港專門店單一消費時出示，即享立減$30心意優惠！

 

 

　　留意，以上優惠不可與其他優惠同時使用。只適用於雪糕產品，不適用於購買現金禮券及雪糕月餅禮券。每單消費只可使用最多一張大班禮券，使用優惠時將收回有關禮券作統計之用。

 

https://www.facebook.com/HaagenDazsHK

 

Valerie餅店88折優惠

 

　　本地品牌Valerie 以蝴蝶酥聞名，品牌早前於社交平台宣佈，凡現持大班餅券於Valerie尖沙咀門市，購買任何一件港幣$200以下之貨品，即可享88折優惠。

 

　　留意，恕不接受逾期餅券及已換領的禮券。請攜同禮券實體正本換領,恕不接受影印、相片或其他方式展示。持券購物後，相關餅券將被收取。此優惠不得與其他優惠同用。

 

 

招牌蝴蝶酥禮盒 (16件)$150

 

Valerie

https://www.facebook.com/ValeriePastry/

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食情報 #餅卡 #HaagenDazs #美食優惠 #ValeriePastry #美食 #大班西餅
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

27/06/2025 09:19

關稅戰

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk