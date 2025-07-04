  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

04/07/2025

Pizza Hut自選兒童餐「買一送一」成人都點得！平均每客低至$34.5 堂食及外賣自取適用

#美食情報 #Pizza Hut #美食 #美食優惠 #Food News #買一送一
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　漫長暑假正式啟動！不少父母或祖父母都為安排小朋友的暑期活動而苦惱！帶小朋友開餐的話，可以考慮到Pizza Hut。由即日起至至8月31日，Pizza Hut全線分店推出暑假限定兒童餐買一送一優惠，無論堂食或外賣自取，只需$69即可享兩份兒童餐，平均每客只需低至$34.5！放心，這個優惠無年齡限制，即是大人小朋友都可以享用，非常貼心！

 

　　別以為兒童套就只得指定的食物，Pizza Hut兒童套就是sell「有得揀」！小朋友可以「話晒事」，選擇自己喜歡的食物！每份兒童套餐包含一款主菜、兩款小食、一款飲品及甜品，除了甜品，全部都有多款選擇。堂食的話，更以趣緻車車造型餐盤盛載，令小朋友（及／或大朋友）開心指數瞬間飆升！

 

主菜（半份；任選一款）

● 五重芝士長通粉

● 芝士狂熱迷你必勝批（鬆厚批／手工酸種批）

● 夏威夷風光迷你必勝批（鬆厚批／手工酸種批）

 

小食（任選兩款）

● 意式迷你腸（3件）

● 香脆薯條

● 原味雞翼（2隻）

● 香辣雞翼（2隻）

 

飲品（任選一款）

● 果汁飲品（包裝）

● 汽水（百事可樂／百事可樂無糖／七喜）（330毫升）

● 梳打水（330毫升）

● 樽裝水

● 蘑菇忌廉雞湯 +$3

● 意大利菜湯 +$3

 

甜品

● 菠蘿啫喱杯

 

Pizza Hut

Facebook：www.facebook.com/pizzahut.hk

 

 

【你點睇？】民建聯「小花」莊雅婷公布參選香港小姐後極速退選。你認為區議員選美有否問題？► 立即了解

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食情報 #Pizza Hut #美食 #美食優惠 #Food News #買一送一
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

03/07/2025 15:56

關稅戰

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16...

03/07/2025 15:47

貨幣攻略

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk