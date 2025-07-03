美食優惠｜譚仔烤雞撈寬麵回歸 三哥新推日本人氣鮮檸清湯米線

譚仔雲南米線備受歡迎的「炸醬酸菜烤雞撈寬麵」於今日強勢回歸！彈牙寬麵，搭配嫩滑厚切烤雞件及開胃酸菜，層次豐富。另一方面，譚仔三哥米線以日本人氣限定的「檸檬清湯」湯底為靈感，推出全新升級版的「鮮檸清湯米線」，搭配彈牙雲吞、嫩滑雞肉與魚片，豐富滿足。

譚仔推烤雞撈寬麵$49起 限定小食擂椒凍豆腐

各位食客嘅心聲，譚仔雲南米線聽到晒啦！「炸醬酸菜烤雞撈寬麵」徇眾要求，終於強勢回歸！招牌肉味香濃炸醬、秘製麻辣醬汁包裹彈牙寬麵，搭配嫩滑厚切烤雞件及開胃酸菜，層次豐富，預設10小辣，亦可自選辣度或「走辣」。另外特別推出溫泉蛋（加配價HK$8），戳破後嫩滑蛋黃包裹麵條，為麻辣風味增添柔和口感。

炸醬酸菜烤雞撈寬麵（HK$49）

除了主食，譚仔亦同時推出擂椒凍豆腐，湖南及貴州風味的擂椒源於燻烤虎皮青椒搗碎，配嫩滑凍豆腐，香辣開胃，清涼解膩。同時亦有Chill 爽特飲「雪碧多多」，雪碧與益力多結合，爽口解膩，更是解辣消暑良伴。譚仔更特意為會員準備了優惠，APP會員凡惠顧炸醬酸菜烤雞撈寬麵套餐（包飲品），即免費贈送麻辣薯條一包，數量有限，送完即止。

「擂椒凍豆腐」（HK$26，只限堂食）

Chill爽特飲「雪碧多多」（加配價HK$14；單點價HK$18）

麻辣薯條數量有限，送完即止

三哥新推鮮檸清湯米線$56起 限定小食韭菜黃金角

參考日本人氣湯底「檸檬清湯」作為靈感，推出全新升級版「鮮檸清湯米線」。湯底以清新檸檬片及鮮香雞油熬製，清澈奶白，微酸鮮甜。特別加入彈牙雲吞、嫩滑雞肉與魚片，地道風味和創新味道的混合。湯底預設不辣，啱晒悶熱天氣的消暑神器，亦可按喜好自由加辣。

鮮檸清湯米線配雲吞、雞肉、魚片（HK$56）

同樣，三哥亦有推出限定小食，韭菜黃金角外皮金黃酥脆，內餡韭菜、豬肉及雞肉香氣濃郁，可配甜醬或辣醬。飲品方面則有受港人喜愛的白桃烏龍，優質烏龍茶底加入鮮甜白桃果肉，清涼解渴，與鮮檸清湯米線夠晒夾。

「韭菜黃金角」（HK$16）

「白桃烏龍」（單點價HK$21；加配價HK$14）