  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

07/07/2025

「The Champion」7月5日啟德主場館開幕亞洲最長運動酒吧之一 集休閒、運動與娛樂於一身

#啟德 #hotDeals #啟德主場館 #The Champion #運動酒吧 #啟德體育園 #香港好去處 #酒吧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Cuppy Sung Photo: The Champion

　　亞洲最長運動酒吧之一「The Champion」將於7月5日在啟德主場館正式開幕！將美酒、運動、娛樂融合，全長約100米嘅吧枱、精選酒精飲品、駐場DJ及樂隊演出，令你的酒吧體驗與眾不同！

 

亞洲最長運動酒吧之一 獨立啤酒庫保持新鮮

 

　　The Champion的運動酒吧的其中一大賣點：雙面設計吧枱，長約100米，屬全亞洲數一數二最長。周末自助早午餐提供橫跨50米長的豐盛美食，搭配同樣長達50米長的多款DIY特調雞尾酒、紅白酒、烈酒、啤酒和無酒精飲品，在這100米的吧枱上展開美味之旅！

 

 

　　吧枱配備共64個啤酒龍頭、12個全天候控溫啤酒儲存庫，提供九款精選啤酒與兩款招牌特色雞尾酒，每一口感受到新鮮香醇。賽事及活動期間，可透過輸送管即時輸送源源不絕的啤酒。

 

 

娛樂遊戲設施應有盡有 樂隊DJ演出推氣氛

 

　　酒吧同時提供多種娛樂設施，包括桌遊、桌球、飛鏢、甚至乎連賽車模擬駕駛都有！包括八條電子飛鏢賽道、兩張美式桌球枱及兩張桌上足球機；7月底更將新增兩部一級方程式模擬駕駛器，為賽車迷帶來極致沉浸式體驗。另外場內更設超過25部大螢幕電視，讓食客能夠享受佳釀之餘，一同觀看全球熱門賽事直播。

 

 

　　不止遊戲，每逢周三至周日，現場更會有樂隊及DJ駐場演出，為大家呈獻帶節奏感的音樂，熱爆全場，豐富你的用餐體驗！

 

 

逢星期一二歡樂時光優惠 盡享全日Happy Hour

 

　　在The Champion，您將享受主場的熱情與極致的美食體驗！平日的午餐也不容錯過，星級精選套餐，還有全天候的輕食，滿足您不同時段的需求。

 

 

　　每逢星期一二，全日尊享歡樂時光（Happy Hour）優惠，盡情享受開幕盛大氣氛和派對時光！

 

 

The Champion詳情：

地點：香港九龍承啟道 38 - 39 號，啟德主場館二樓東大廳（Ｋ閘）

開放時間：

星期日至三：上午 11 時30分至晚上11時

星期四︰上午11時30 分至凌晨12時

星期五、六：早上11時30分至凌晨1時（營業時間將因應特定的活動時間表而有所變動）

啟德體育園網站：https://www.kaitaksportspark.com.hk/ 

The Champion Facebook：https://www.facebook.com/thechampion.kaitakstadium/ 

The Champion Instagram：https://www.instagram.com/thechampion.kaitakstadium 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#啟德 #hotDeals #啟德主場館 #The Champion #運動酒吧 #啟德體育園 #香港好去處 #酒吧
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

關稅戰

關稅戰 | FOCUS | 關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「...

08/07/2025 13:50

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk