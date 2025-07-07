「The Champion」7月5日啟德主場館開幕亞洲最長運動酒吧之一 集休閒、運動與娛樂於一身

亞洲最長運動酒吧之一「The Champion」將於7月5日在啟德主場館正式開幕！將美酒、運動、娛樂融合，全長約100米嘅吧枱、精選酒精飲品、駐場DJ及樂隊演出，令你的酒吧體驗與眾不同！

亞洲最長運動酒吧之一 獨立啤酒庫保持新鮮

The Champion的運動酒吧的其中一大賣點：雙面設計吧枱，長約100米，屬全亞洲數一數二最長。周末自助早午餐提供橫跨50米長的豐盛美食，搭配同樣長達50米長的多款DIY特調雞尾酒、紅白酒、烈酒、啤酒和無酒精飲品，在這100米的吧枱上展開美味之旅！

吧枱配備共64個啤酒龍頭、12個全天候控溫啤酒儲存庫，提供九款精選啤酒與兩款招牌特色雞尾酒，每一口感受到新鮮香醇。賽事及活動期間，可透過輸送管即時輸送源源不絕的啤酒。

娛樂遊戲設施應有盡有 樂隊DJ演出推氣氛

酒吧同時提供多種娛樂設施，包括桌遊、桌球、飛鏢、甚至乎連賽車模擬駕駛都有！包括八條電子飛鏢賽道、兩張美式桌球枱及兩張桌上足球機；7月底更將新增兩部一級方程式模擬駕駛器，為賽車迷帶來極致沉浸式體驗。另外場內更設超過25部大螢幕電視，讓食客能夠享受佳釀之餘，一同觀看全球熱門賽事直播。

不止遊戲，每逢周三至周日，現場更會有樂隊及DJ駐場演出，為大家呈獻帶節奏感的音樂，熱爆全場，豐富你的用餐體驗！

逢星期一二歡樂時光優惠 盡享全日Happy Hour

在The Champion，您將享受主場的熱情與極致的美食體驗！平日的午餐也不容錯過，星級精選套餐，還有全天候的輕食，滿足您不同時段的需求。

每逢星期一二，全日尊享歡樂時光（Happy Hour）優惠，盡情享受開幕盛大氣氛和派對時光！

The Champion詳情：

地點：香港九龍承啟道 38 - 39 號，啟德主場館二樓東大廳（Ｋ閘）

開放時間：

星期日至三：上午 11 時30分至晚上11時

星期四︰上午11時30 分至凌晨12時

星期五、六：早上11時30分至凌晨1時（營業時間將因應特定的活動時間表而有所變動）

啟德體育園網站：https://www.kaitaksportspark.com.hk/

The Champion Facebook：https://www.facebook.com/thechampion.kaitakstadium/

The Champion Instagram：https://www.instagram.com/thechampion.kaitakstadium