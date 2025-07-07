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07/07/2025

華御結全新電子「御結日嚐卡」：免費下載！憑卡30日內買任何飯糰 件件$14！每件最多慳$10

#美食 #Food News #華御結 #OMUSUBI #App #美食情報 #美食優惠 #飯糰
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Text: Katty Wu

　　華御結的日式飯糰「御結」，既方便又好食，口味選擇又多，所以深受上班族及學生歡迎。華御結為fans帶來超震撼優惠，推出全新電子「御結日嚐卡」，憑卡即享30日以$14超優惠價購買任何口味的飯糰，即是每件慳$2-10，超級抵買！

 

　　由即日起，下載OMUSUBI App成為新會員，便可以立即免費得到電子「御結日嚐卡」，憑卡可以於30日內，以超優惠價每件$14，購買任何口味的飯糰，無論是皇牌「御結」濃香蛋汁牛壽喜燒（原價$22）、人氣的「御結」北海道產秋鮭三文魚（原價$20）或「御結」紅雪蟹沙律（原價$20），就連7月新口味的「御結」炭火燒牛（燒肉汁拌飯）（原價$24）都適用，共超過20款口味可以選擇（珍寶御結、OMUSUBI品牌之御結及套餐除外）。

 

　　留意，現有會員只需於App內或店內增值$100或以上，同樣可免費得卡！「御結日嚐卡」有效日期為30天，全日適用，可以用於任何華御結分店（崇光百貨分店除外）。

 

 

華御結

Facebook：https://www.facebook.com/HanaMusubiHK

OMUSUBI App：https://bit.ly/apphanamusubiofficial

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