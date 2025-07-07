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07/07/2025

中環老字號蛇王芬開業130週年慶典：Busking音樂會享限定美食，新推粵式套餐及碟頭飯

#懷舊 #蛇羮 #Busking #老字號 #中環 #手工菜 #美食情報 #蛇王芬130週年 #蛇王芬
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Text: Cuppy Sung Photo: 蛇王芬

　　為慶祝中環老字號蛇王芬開業130週年，店舖推出不同限定活動及套餐，主打便是與本地年輕音樂人合作，在中環店外舉辦Busking，讓客人享受音樂之餘，又能享受老字號美食。另外，蛇王芬更推出了粵式便當套餐、手工菜式以及午市限定懷舊碟頭飯，想體驗老字號懷舊美食的你切勿錯過！

 

地道小食配Busking 傳統文化與青春氣息

 

　　作為中環的老字號代表，「蛇王芬」見證了一代又一代的香港變遷。為了延續傳統文化，「蛇王芬」在中環閣麟街店外舉辦音樂表演（Busking），與本地音樂人合作，將於7月4日至8月30日，每周五晚上6時30分至8時30分期間，在品嚐期間限定的地道小食之餘，並欣賞本地流行音樂文化。

 

期間限定的雞蛋仔（七月-原味及膶腸；八月-原味及陳皮）和金銀花菊花五味雜陳雞尾酒

 

粵式套餐Bento Box Set 記念歷代傳人貢獻

 

　　蛇王芬亦推出「130周年誌慶～～甜酸苦辣、苦盡甘來套餐粵式 Bento Box Set」，一百三十年來的起伏變遷，味道卻始終如一的經典。當中四道菜式象徵著人生的酸甜苦辣，亦代表了近20年來客人鍾情的小菜，加上特飲、蛇羹、糯米飯及甜品糖水共八道菜，由第四代傳人吳卓芝構思，呈獻父母他們各自鍾愛的菜式，緬懷第三代創辦人的奉獻。

 

套餐7月1日起至8月31日限時供應，每位280元，免加一服務費（需一天前預訂）

 

 

18款經典碟頭飯午市限定 懷舊手工菜

 

　　蛇王芬作為中環最早售賣碟頭飯的店家之一，為紀念上一代主理人吳老太貢獻63載與店舖130周年，蛇王芬將於7月1日至8月31日推出「碟頭飯回歸系列」，於午市時段供應18款經典碟頭飯，每款$130。

 

每款配以五味雜陳雞尾酒／無酒精雞尾酒（輕量版），全線不設加一。

 

　　除了以上限定套餐，蛇王芬至今仍保留多款懷舊手工菜式，延續粵式風味與家傳技巧。每一道皆講求選料與手藝，全數菜式均由經驗豐富的任師傅團隊親自主理。經典菜式除了作為老顧客心底記憶，更作為了新一代感受粵菜匠心的最佳選擇。

 

以上手工菜式需提早一日預訂

 

蛇王芬

130周年慶日期：7月1日至8月31日

地址：中環閣麟街30號地舖

電話：+852 3579 5954

營業時間：星期一至日 11:00am - 9:30pm

 

 

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