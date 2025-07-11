譚仔及三哥米線App遊戲：過關贏$1米線、全年土匪雞翼，$88譚仔食材毛公仔送$40現金券

譚仔及三哥將於7月15日推出全新米線「食」「玩」手遊 ── 譚仔「攻脷兵團與秘寶」與三哥「覺醒！辣魂回憶」，大家一同食住玩任務，破關即賞$1米線及365日全年免費土匪雞翼！除此之外，譚仔亦推出四款限量版「攻脷兵團」食材毛公仔，每款$88並附送總值$40現金券，譚仔迷必入手收藏！

鍾意打機的朋友，終於可以發揮你的天賦贏取$1米線及365日全年免費土匪雞翼，先介紹譚仔三哥米線的「覺醒！辣魂回憶」遊戲。

遊戲故事講述一名謎之男子醒來，發現自己在一座塔內。男子頭痛不已，不知道自己身在何方，更無法憶起自己是誰！他環顧四周，赫然發現遠處有個指示牌：「如失憶，請往上走」。男子：「我一定會找回所有記憶⋯⋯一定！」從此踏上征途，一路上還遇見一眾「辛勢力」逐一挑戰他們。遊戲分為四個關卡，每個關卡都有5個小任務。完成每個章節都可以解鎖獎品一份。

另外，最快完成所有關卡並接指示完成登記的首30名三粉更可獲得三哥堂食免排隊「黃金筷證」，解鎖堂食免排隊特權！

譚仔「攻脷兵團與秘寶」

譚仔雲南米線遊戲故事講述世界的另一端，有個神奇的食材王國，傳說當中埋藏著一個神秘的寶藏。有一日，真味公主召見一眾食材，並將秘寶地圖交予隊長韭菜仔，希望他們攻佔四座舌頭山丘，為王國解鎖寶藏的秘密！「攻脷兵團」就此成軍，展開一場大冒險，誓要找出王國秘寶！遊戲分為4個章節，每個章節都有5個「攻脷任務」 。完成每個章節都可以解鎖獎品一份。

故事講述世界的另一端，有個神奇的食材王國，傳說當中埋藏著一個神秘的寶藏。有一日，真味公主召見一眾食材，並將秘寶地圖交予隊長韭菜仔，希望他們攻佔四座舌頭山丘，為王國解鎖寶藏的秘密！「攻脷兵團」就此成軍，展開一場大冒險，誓要找出王國秘寶！遊戲分為4個章節，每個章節都有5個「攻脷任務」 。完成每個章節都可以解鎖獎品一份。此外，最快完成所有章節並按指示完成登記的首10名玩家更可獲得限量版譚仔「攻脷兵團」毛公仔禮盒。

此外，最快完成所有章節並按指示完成登記的首10名玩家更可獲得限量版譚仔「攻脷兵團」毛公仔禮盒！

留意，參加譚仔「攻脷兵團與秘寶」及 三哥「覺醒！辣魂回憶」遊戲需將譚仔／三哥 APP更新至升級版並註冊成為會員，方可進入遊戲。遊戲時間為 7月 15日至 8月 25日。只限香港地區。獎賞優惠券均於譚仔／三哥APP內發放，受條款及細則約束，詳情請參閱APP內相關頁面。

$88譚仔食材造型毛公仔

超級得意！譚仔「攻脷兵團」的4位骨幹成員韭菜仔、皮蛋仔、牛演哥及奀菇菇，各有性格及特色，每款定價為HK$88，並附送總值HK$40譚仔現金券。指定30間譚仔雲南米線分店發售，數量有限，售完即止。首10名完成「攻脷兵團與秘寶」遊戲並按指示完成登記的玩家，可獲得限量版譚仔「攻脷兵團」毛公仔禮盒。

4位成員分別為韭菜仔、皮蛋仔、牛演哥及奀菇菇

譚仔韭菜仔與朋友公仔發售地點