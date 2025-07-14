美食優惠｜IKEA $6／10粒咖喱魚蛋+燒賣，榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉$33起

又有IKEA榴槤雪糕推介，IKEA最新推出榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉，只需$66便可品嚐5份貓山王榴槤肉，數量有限，售完即止，榴槤迷絕對不能錯過！即日至8月1日， IKEA$9/10粒咖喱魚蛋和魚蓉燒賣回歸香港美食站，指定星期五更低至IKEA$6/10粒，超抵食！

IKEA $6／10粒咖喱魚蛋併燒賣

之前介紹過IKEA連續指定星期五，晚上7時至9時指定分店將推出超限量指定產品1折即場提取傢俬優惠，咁啱去 shopping 記得食咖喱魚蛋和魚蓉燒賣，指定星期五7月18日、7月25日及8月1日連續三個「全城射波星期五」活動日，以 $6購買十粒咖喱魚蛋和魚蓉燒賣。錯過星期五都唔緊要，即日至8月1日 IKEA$9／10粒的回歸香港美食站，一次過品嘗咖喱魚蛋併魚蓉燒賣（各5粒），或者咖喱魚蛋10粒、魚蓉燒賣10粒，只需 $9！

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IKEA限定一折自取優惠︰$350躺椅組合、$59.9活動几，yuu會員賺取1,000積分及即場提取產品95折

魚蓉燒賣HKD $9/10粒，全城射波星期五驚喜價HKD $6/10粒(只限7月18,25, 8月1日)

咖喱魚蛋HKD $9/10粒，全城射波星期五驚喜價HKD $6/10粒(只限7月18,25, 8月1日)

咖喱魚蛋併魚蓉燒賣（各5粒）HKD $9/10粒，全城射波星期五驚喜價HKD $6/10粒(只限7月18,25, 8月1日)

售賣點︰香港美食站

供應期︰即日至8 月1日

IKEA 貓山王榴槤甜點

IKEA繼D168紅肉及D175紅蝦榴槤系列後，全新榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉登場，各位「榴槤控」更可以選擇榴槤肉3份或5份的「重量級」配搭，品嘗入口即化、味道甘甜的貓山王榴槤肉！新地的價格比往年更優惠，只需$66便可品嚐5份貓山王榴槤肉，數量有限，售完即止，榴槤迷絕對不能錯過！

榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉1份HKD $33

榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉3份HKD $49（上年價格HKD $65）

榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉5份HKD $66（上年價格HKD $79）

榴槤牛奶新地配貓山王榴槤肉

售賣點︰香港美食站

供應期︰7 月 13 日起快閃推出，售完即止