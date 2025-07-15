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15/07/2025

日本老字號鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」香港店：半價歎米芝蓮炭燒鰻魚飯＋便當外賣六折優惠

#美食優惠 #美食情報 #銅鑼灣 #美食 #日本老字號鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」香港店
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Text: Eunice Chow Photo: 「うなぎ四代目菊川」香港店

　　日本過江龍鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」，是由一間有超過90年歷史的鰻魚批發商直營，去年底於香港開業！香港店首度將於7月18日慶祝「土用丑日」鰻魚節，推出限定優惠 半價享用米芝蓮炭燒鰻魚飯，便當外賣自取一律六折優惠！

 

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日本過江龍鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」登陸銅鑼灣利園一期！備長炭高溫直燒新鮮活鰻！

 

　　日本傳統節日「土用丑日」，也被稱為「鰻魚節」或「鰻魚日」，是一年當中最適合吃鰻魚飯的日子。這個習俗源於江戶時代，古人認為萬物皆由「木、火、土、金、水」等元素相生不息，土代表了兩季交替間的分界，而夏季的土用丑日正是一年中最熱的日子，也是最容易消耗體力，食慾不振的時間。由於「丑」的日語發音與「鰻魚」的「う」音相似，營養豐富的鰻魚就成為補充體力的首選。

 

 

　　「うなぎ四代目菊川」多年來以炭燒鰻魚飯馳名，每年都有慶祝「土用丑日」的習慣。7月18日為今年的土用丑日，「うなぎ四代目菊川」亦會首度在香港慶祝「土用丑日」鰻魚節，當日會由第四代傳人及品牌創始人的菊川雄平先生親自掌廚炭烤鰻魚，想品嚐正宗職人製作的鰻魚風味，大家要把握機會了！

 

土用丑日活動由上午11:30開始至下午9:30，當日不設訂位，先到先得，售完即止。

 

第四代傳人及品牌創始人的菊川雄平先生

 

　　餐廳特別選用自家研發的備長炭在高溫、且短時間內將鰻魚烤製，外層非常脆，肉質軟嫩，油脂甘香，非常美味。名物「一本鰻」，除了原條燒，更是原條上！平時食鰻魚飯，一般都是放在一個小小的盒中，通常都會把鰻魚切開件「うなぎ四代目菊川」特別訂造長方型的「信樂燒」器皿用來盛載原條鰻魚，除了賣相震撼之外，更有保溫作用。

 

「一本鰻」

 

 

　　當日銅鑼灣分店更會推出多個一日限定的快閃活動，食客可享高達半價折扣優惠，及有機會免費獲贈品牌限定精品，詳情如下：

 

　　· 首20位惠顧的食客可享全單五折優惠

　　· 其後惠顧的食客結帳時需摘活動骰子確認折扣優惠（摘出數字1或2可享七折優惠；摘出數字3或4可享六折優惠；摘出數字5或6可享五折優惠）

 

 

　　· 全日便當自取一律六折

 

店舖亦會售賣「土用丑日」鰻魚節限定精品。

 

職人Logo Tee $188  (原價$250)

 

四代目菊川手作竹扇 $88 (原價$160)

 

うなぎ四代目菊川

地址：銅鑼灣希慎道33號 利園一期L401A

電話：3590 8997

營業時間：11:00 – 15:00（L.O.14:30 ; 17:30 – 21:00（L.O.20:30）　

網上預約：https://inline.app/booking/UnagiYondaimeKikukawa/cwb

 

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