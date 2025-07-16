中秋月餅2025｜香港置地文華東方酒店推環保禮盒，逸東軒早鳥優惠低至65折

之前曾分享咗唔同品牌嘅創新月餅，今次為大家介紹返一啲傳統月餅！各大品牌都推出傳統月餅禮盒，而每個品牌的月餅都有各自獨特之處，多款月餅禮盒讓人目不瑕給！趁早預訂更可享有早鳥優惠，與親友一起吃著月餅賞著月，共渡中秋佳節。

喜來登推兩經典月餅 網店獨家早鳥優惠

香港喜來登酒店推出兩款經典口味的月餅禮盒，包括「雙黃白蓮蓉月餅禮盒」，白蓮蓉用上等蓮子製成，口感綿滑細膩，包裹著黃油豐腴的金黃鹹蛋，每口極富油香，以及「迷你奶皇月餅禮盒」，金黄色餅皮香脆鬆軟，濃郁的奶黃蛋酥內藏蛋香，甜而不膩，精巧細緻。

雙黃白蓮蓉月餅(每盒4件;原價: HK$458)

迷你奶皇月餅(每盒8件;原價: HK$448)

香港喜來登網上商店亦設獨家早鳥優惠，由即日起至9月7日，萬豪旅享家或萬譽會會員可專享65折優惠，而非會員和公眾則可享75折優惠。

訂購網址：https://sheratonhkshop.com/tc/mooncake2025/?utm_source=zhmediaalert&utm_medium=referral&utm_campaign=mooncaketc2025

逸東軒推兩月餅禮盒 優惠低至65折

「逸月薈萃」禮盒（原價HK$408），包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個。而「逸月流金」禮盒（原價HK$398），迷你流心奶黄月餅入口蛋香濃郁，酥化餅皮包裹著香甜幼滑的奶黃，啖啖滿載滋味。

由即日起至 7 月 31 日期間，凡訂購逸東軒星級月餅禮盒可享早鳥優惠價，低至65折，包括「逸月薈萃」禮盒（每盒HK$268）以及「逸月流金」禮盒（每盒HK$258）。

訂購網址：https://www.yattungheen.com/mooncake2025

經典名菜與傳統月餅融合 港島香格里拉會員專享8折優惠

港島香格里拉為慶中秋，推出了不同月餅禮盒，當中主打「香格里拉甄選經典月餅禮盒」（8件，HK$788），將傳統與創新交融在一起，裏面的香格里50年陳皮豆沙玫瑰月餅，以及桂花草莓豆沙月餅，更是在保持傳統月餅製法同時，將創意發揮得極致。另外港島香格里拉旗下兩間餐廳都推出月餅禮盒，為客人獻上最特別的中秋節。

夏宮月餅禮盒 價錢 夏宮雙黃白蓮蓉月餅 4件，HK$518 夏宮壁月果仁月餅 4件，HK$318 夏宮皓月麻糬月餅 4件，HK$318 夏宮迷你蛋黃白蓮蓉月餅 8件，HK$518 夏宮迷你奶黃月餅 8件，HK$518 夏宮特級流心奶黃月餅 8件，HK$528 夏宮60年陳皮豆沙月餅 4件，HK$588 夏宮七星伴月月餅 8件，HK$1,168

茗悅月餅禮盒 價錢 茗悅甄選月餅禮盒 6件，HK$418 茗悅開心果二重奏月餅禮盒 6件，HK$418 茗悅蓮蓉雙悅月餅禮盒 6件，HK$418 茗悅茶韻三重奏月餅禮盒 6件，HK$418 茗悅佛跳牆月餅禮盒 4件，HK$488

在2025年8月24日或之前，購買月餅禮盒可享高達75折早鳥優惠。而免費登記成為會員，於香格里拉精品店輸入優惠碼【MAFSLC25】選購中秋月餅、禮物籃及禮盒則可享高達八折優惠。

訂購網址：https://www.shangri-la.com/tc/hongkong/islandshangrila/offer-detail/dining/isl-moonlit-city-mooncake-series/

置地文華東方酒店 禮盒內附燈泡 搖身一變化作燈籠

香港置地文華東方酒店推出「光影流螢月餅禮盒」，定價為HK$498，盛載著六個絲滑細膩的迷你奶黃月餅，值得留意的是，它的賣點在於奇特而有趣的禮盒設計，禮盒特意採用「森林管理委員會（FSC）」認證紙張製作，禮盒內附燈泡及電池，能搖身一變為柔光燈籠、裝飾燈盒或精緻小巧的珠寶盒，為環保出一分力。

為提前迎接中秋，由即日起至7月13日期間於酒店網上商店優先訂購月餅禮盒更可享獨家75折早鳥優惠。

訂購網址：https://landmark.mandarinorientalshop.com/collections/mooncake-by-lmo