美心新推Cinnamoroll蛋糕及甜品，$69加購雪糕杯連匙羹，預購雲朵車造型月餅禮盒

美心西餅與Sanrio聯乘的「Cinnamoroll夢幻派對」系列即日登場！5款萌爆蛋糕、甜品及包裝食品充滿夢幻感，凡購買指定蛋糕更可加購精緻Cinnamoroll雪糕杯連匙羹一套，fans在家 chill 歎甜點！另外中秋節將近，粉絲即日起可於門市或官網訂購，超精美的夢幻可愛的雲朵車造型月餅禮盒，與Cinnamoroll共渡中秋。

美心西餅「Cinnamoroll夢幻派對」系列重點推介︰Cinnamoroll夢幻甜心蛋糕，蛋糕輕盈鬆軟配搭鮮果和綿滑鮮忌廉，蛋糕頂層配有獨家Cinnamoroll夢幻魔法師儲物盒，可愛又實用，相信不Fans為它而買。即日起，全線美心西餅分店及美心烘焙所均可選購「Cinnamoroll夢幻派對」系列！

Cinnamoroll 夢幻甜心蛋糕尺寸： 6吋｜約1磅，售價： $248／個，App會員92折優惠價： $228.2／個，Eatizen會員88折優惠價： $218.3／個

凡購買「Cinnamoroll 夢幻甜心蛋糕」，可以優惠價HK$69加購精緻Cinnamoroll雪糕杯連匙羹一套！

除了「Cinnamoroll 夢幻甜心蛋糕」，其餘五款甜品及包裝食品亦吸引，包括甜甜酸酸的Cinnamoroll玉桂蘋果撻、甜美早餐必備的Cinnamoroll雲朵吐司（2片裝）以及鬆軟可口的「Cinnamoroll熱香餅（3片裝），還有下午茶最啱食的Cinnamoroll朱古力卷，見到都唔捨得食！

Cinnamoroll玉桂蘋果撻 $25

Cinnamoroll雲朵吐司(2片裝) $13

Cinnamoroll朱古力卷 $11.5

Cinnamoroll熱香餅(3片裝) $13

美心烘焙所（裕民坊店）及其餘3間分店包括美心烘焙所－荃新天地、美心西餅－青衣站及 美心西餅－金鐘站會搖身一變成為Cinnamoroll魔法樂園，店內滿布夢幻的Cinnamoroll主題擺設，fans必check打卡位！

美心烘焙所（裕民坊店）及其餘3間美心西餅分店亦會化身成Cinnamoroll魔法樂園，fans可影相打卡。

雲朵車造型月餅禮盒將登場

Cinnamoroll粉絲今個中秋節買咩月餅好？唔使考慮，一定係美心西餅Cinnamoroll夢幻可愛雲朵車造型月餅禮盒，月餅禮盒以幻彩漸變的藍色星空為設計靈感，蓋面模仿白雲的立體感，配上可轉動車輪，玩味十足。禮盒包含4個Cinnamoroll圖案的蛋黃白蓮蓉月餅，附有精美紙盒和紙袋。粉絲們即日起可於門市或官網訂購，與Cinnamoroll共渡中秋！

禮盒內包含4款印有Cinnamoroll可愛圖案的蛋黃白蓮蓉月餅，口感細膩濃香，另附精美紙盒和紙袋。

盒蓋上附贈可拆式Cinnamoroll鎖匙扣，反轉更可作為隨身鏡子使用。

美心西餅

查詢︰2743 3311

詳情：http://www.maximscakes.com.hk