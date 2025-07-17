  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

17/07/2025

美心新推Cinnamoroll蛋糕及甜品，$69加購雪糕杯連匙羹，預購雲朵車造型月餅禮盒

#月餅 #美食 #甜品 #Cinnamoroll夢幻派對 #蛋糕 #美食情報 #中秋月餅2025 #美心西餅 #Sanrio
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 美心西餅

　　美心西餅與Sanrio聯乘的「Cinnamoroll夢幻派對」系列即日登場！5款萌爆蛋糕、甜品及包裝食品充滿夢幻感，凡購買指定蛋糕更可加購精緻Cinnamoroll雪糕杯連匙羹一套，fans在家 chill 歎甜點！另外中秋節將近，粉絲即日起可於門市或官網訂購，超精美的夢幻可愛的雲朵車造型月餅禮盒，與Cinnamoroll共渡中秋。

 

　　美心西餅「Cinnamoroll夢幻派對」系列重點推介︰Cinnamoroll夢幻甜心蛋糕，蛋糕輕盈鬆軟配搭鮮果和綿滑鮮忌廉，蛋糕頂層配有獨家Cinnamoroll夢幻魔法師儲物盒，可愛又實用，相信不Fans為它而買。即日起，全線美心西餅分店及美心烘焙所均可選購「Cinnamoroll夢幻派對」系列！

 

Cinnamoroll 夢幻甜心蛋糕尺寸： 6吋｜約1磅，售價： $248／個，App會員92折優惠價： $228.2／個，Eatizen會員88折優惠價： $218.3／個

 

凡購買「Cinnamoroll 夢幻甜心蛋糕」，可以優惠價HK$69加購精緻Cinnamoroll雪糕杯連匙羹一套！

 

　　除了「Cinnamoroll 夢幻甜心蛋糕」，其餘五款甜品及包裝食品亦吸引，包括甜甜酸酸的Cinnamoroll玉桂蘋果撻、甜美早餐必備的Cinnamoroll雲朵吐司（2片裝）以及鬆軟可口的「Cinnamoroll熱香餅（3片裝），還有下午茶最啱食的Cinnamoroll朱古力卷，見到都唔捨得食！

 

Cinnamoroll玉桂蘋果撻 $25

 

Cinnamoroll雲朵吐司(2片裝) $13

 

Cinnamoroll朱古力卷 $11.5

 

Cinnamoroll熱香餅(3片裝) $13

 

　　美心烘焙所（裕民坊店）及其餘3間分店包括美心烘焙所－荃新天地、美心西餅－青衣站及 美心西餅－金鐘站會搖身一變成為Cinnamoroll魔法樂園，店內滿布夢幻的Cinnamoroll主題擺設，fans必check打卡位！

 

美心烘焙所（裕民坊店）及其餘3間美心西餅分店亦會化身成Cinnamoroll魔法樂園，fans可影相打卡。

 

雲朵車造型月餅禮盒將登場

 

　　Cinnamoroll粉絲今個中秋節買咩月餅好？唔使考慮，一定係美心西餅Cinnamoroll夢幻可愛雲朵車造型月餅禮盒，月餅禮盒以幻彩漸變的藍色星空為設計靈感，蓋面模仿白雲的立體感，配上可轉動車輪，玩味十足。禮盒包含4個Cinnamoroll圖案的蛋黃白蓮蓉月餅，附有精美紙盒和紙袋。粉絲們即日起可於門市或官網訂購，與Cinnamoroll共渡中秋！

 

禮盒內包含4款印有Cinnamoroll可愛圖案的蛋黃白蓮蓉月餅，口感細膩濃香，另附精美紙盒和紙袋。

 

盒蓋上附贈可拆式Cinnamoroll鎖匙扣，反轉更可作為隨身鏡子使用。

 

美心西餅

查詢︰2743 3311

詳情：http://www.maximscakes.com.hk

 

【你點睇？】政府擬收緊電話卡實名制，以打擊電騙，包括每人每間電訊商限登記3張卡等，你認為這些措施能否有效打擊電騙？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#月餅 #美食 #甜品 #Cinnamoroll夢幻派對 #蛋糕 #美食情報 #中秋月餅2025 #美心西餅 #Sanrio
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

分裂還是統一？敘利亞站在臨界線

17/07/2025 15:28

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk