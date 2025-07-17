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17/07/2025

麥當勞新品登場：菠蘿蝦堡、魚柳蝦堡，明太子味Shake Shake薯條回歸， App會員套餐減$3+送CHIIKAWA DAYS限定貼紙

#美食情報 #美食優惠 #美食 #CHIIKAWA DAYS #麥當勞
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　　麥當勞又有新產品！7月18日起除了$39滋味蝦堡超值套餐外，菠蘿蝦堡及魚柳蝦堡滋味新登場，而明太子味Shake Shake薯條將回歸，食物同樣以CHIIKAWA DAYS大型特展的主題包裝盛載，粉絲記得集齊新一輪精美包裝打卡！App會員更可享「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$3」及以180分換領減$5現金券著數優惠。

 

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麥當勞新蟹肉可樂餅漢堡／蝦堡套餐$39，牛奶糖味麥旋風及焦糖燉蛋批，會員專享CHIIKAWA DAYS限定貼紙

麥當勞$1美食優惠︰大汽水、咖啡、加配蘋果批，甜品站App限定KITKAT朱古力新地筒僅$8.5！

 

 

　　「新成員」菠蘿蝦堡用上原片菠蘿和甜蛋黃醬點綴彈牙蝦餅，搭配鬆軟扭紋麵包，味道格外清爽。魚柳蝦堡所選用的魚柳以捕獲自可持續發展區域的北太平洋深海狹鱈魚製成，香脆炸蝦餅加上外脆內嫩炸魚柳，海鮮「脆」味大滿足！你更加+$9.5升級大大啖組合，歎明太子味Shake Shake薯條調味粉及全新巨峰提子雜果梳打。

 

明太子味Shake Shake薯條調味粉充滿和風口味，全新巨峰提子雜果梳打以清涼雪碧加入巨峰提子糖漿和粒粒雜果，口感豐富、啖啖透心涼。

 

　　菠蘿蝦堡及魚柳蝦堡均以「CHIIKAWA DAYS」大型特展的主題包裝盛載，Fans麥麥儲印有三位人氣角色－吉伊卡哇、小八以及兔兔手持討伐棒可愛肖像的CHIIKAWA DAYS限定包裝！

 

各位粉絲記得集齊新一輪精美包裝打卡！

 

7月18日起早上11時 - 晚上12時供應麥當勞App優惠券︰菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$3

 

　　$39滋味蝦堡超值套餐優惠（原價$41起）繼續熱賣，麥當勞App或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯皆可點餐享限時優惠。麥當勞App會員更可有專享福利，憑指定電子優惠券購買「滋味蝦堡四道菜四道菜套餐」或使用「菠蘿蝦堡／魚柳蝦堡配焦糖燉蛋批四道菜套餐減$3 」優惠，即送CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙。

 

$39滋味蝦堡超值套餐優惠（原價$41起）繼續熱賣

 

麥當勞App優惠券(7月18日起早上11時 - 晚上12時供應)︰菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡配焦糖燉蛋批四道菜套餐減$3，送“CHIIKAWA DAY” 限定珍藏貼紙

 

麥當勞App優惠券(7月18日起早上11時 - 晚上12時供應)︰滋味蝦堡四道菜套餐送 “CHIIKAWA DAY” 限定珍藏貼紙

 

App限定供應美食優惠︰$11.5 焦糖燉蛋批

 

App限定供應美食優惠︰$17.5 森永牛奶糖味麥旋風

 

App會員亦可於優惠頁面以180分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$5現金券」品嚐新美食

 

 

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