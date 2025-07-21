譚仔7日限定優惠︰$99 兩碗過橋米線 、$20 三隻土匪雞翼、$25 蒜泥白肉，App遊戲過關減$1優惠

食平啲、食平啲！各位米線控今個星期譚仔有新優惠啦！7月21日至7月27日期間，譚仔APP每日精選不同的驚喜優惠登場，大家最愛過橋米線、土匪雞翼、蒜泥白肉及四川青椒皮蛋等都有優惠。留意！推廣優惠只適用於譚仔APP手機點堂食及外賣自取服務，優惠數量有限，售完即止。

譚仔 APP VIP會員（連續90日內累積消費達HK$600，即可成為VIP ）更可享有額外的「VIP尊享優惠－晚市8折優惠券」，並可與「連續7日限定優惠」同時使用！最著數推介︰VIP會員可以折上折（低至67折）享用兩碗過橋米線。另外「攻脷兵團與秘寶」遊戲同時間持續進行，完成任務即可獲得$1米線優惠券。

譚仔及三哥米線App遊戲：過關贏$1米線、全年土匪雞翼，$88譚仔食材毛公仔送$40現金券

7月21日（星期一）$99 兩碗過橋米線

米線大滿足！如同時使用VIP晚市八折優惠券，尊享折上折的震撼價$79，平均每碗低於$40，譚仔迷絕對不能錯過！

7月22日（星期二）$30 雞肉番茄湯米線

酸甜開胃的番茄湯底配上嫩滑雞肉，$30即可品嚐到一碗暖心米線，性價比超高！

7月23日（星期三）$25 蒜泥白肉（大）

香濃蒜泥配上肥瘦均勻的腩肉片，大份量亦只需$25！

7月24日（星期四）$20 湖南土匪雞翼（3隻）

$20即可品嚐三隻外皮香脆，內裏嫩滑的土匪雞翼！

7月25日（星期五）$38 素菜卷大纖米線配姬松菇湯

素菜卷配搭養生姬松菇湯原價為$47，今個星期五以低至$38即到手！

7月26日（星期六）$20 麻辣豬耳

爽脆豬耳配上麻辣醬汁，令人回味無窮，週末小酌最佳小食！

7月27日（星期日）$15 四川青椒皮蛋

涼拌首選！青椒的清香配上皮蛋的獨特風味，$15絕對超值，實屬必點單品！

譚仔7日限定優惠

推廣期︰7 月21日至7 月27日

以上推廣優惠只適用於譚仔APP手機點堂食及外賣自取服務，全線分店適用 。優惠數量有限，售完即止

譚仔APP VIP會員詳情：

VIP晚市八折優惠只適用於譚仔APP VIP會員

於譚仔APP成功註冊為會員並於連續90天累積消費滿HK$600，即可自動解鎖VIP優惠時段。VIP會員可在180天內享受晚市全單8折優惠，手機APP堂食或外賣均可使用。