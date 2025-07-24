麥當勞開心樂園餐送CHIIKAWA玩具︰全套共八款及入手攻略

CHIIKAWA開心樂園餐玩具即將登陸麥當勞！各位fans7月28日上午11時起親身到指定40間餐廳櫃檯或經麥當勞App登入指定網站，即可選購指定開心樂園餐，全套共八款CHIIKAWA玩具輪流登場，大家邊歎美食、邊玩、邊打卡！

好得意！好得意！隨開心樂園餐附送的CHIIKAWA玩具全套共有八款，由7月28日上午11時起，每逢星期一及五輪流推出一款指定的CHIIKAWA開心樂園餐玩具，包括人氣角色如吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠以及海獺等。

Hachiware麥當勞日曆7月28日推出

Rakko外賣車量度器8月1日推出

CHIIKAWA玩具幾實用，有Chiikawa筆座、盒裝便條紙、Rakko量度器及Usagi貼紙機、Momonga筆套，Hachiware麥當勞日曆及相架，以及 Usagi和Usagi熱香餅盒子等等，返工返學文具都啱用。大家又要開始密密食麥當勞的日子，最少一星期兩餐，Are you ready？

Chiikawa筆座8月4日推出

Usagi熱香餅盒子8月8日推出

Momonga筆套8月11日推出

Hachiware相架8月15日推出

Chiikawa盒裝便條紙8月18日推出

Usagi貼紙機8月22日推出

隨開心樂園餐附送的CHIIKAWA玩具數量有限，送完即止，fans必先了解兩個入手途徑！今次CHIIKAWA玩具限於推廣期間供應，顧客若非於40間指定餐廳之櫃檯、或若直接於麥當勞App內或經餐廳自助點餐機選購開心樂園餐，只會獲送贈非 CHIIKAWA 款式之隨機圖書一本。

方法一：親身到訪指定40間餐廳櫃檯選購

由7月28日起，逢星期一及五上午11時起於指定40間餐廳供應隨開心樂園餐附送的CHIIKAWA玩具。親臨40間指定餐廳點餐都要留意，若經餐廳自助點餐機選購開心樂園餐，或於麥當勞App內直接選購開心樂園餐，只會獲贈非 CHIIKAWA 款式之隨機圖書一本。

• 顧客只限於櫃檯^選購任何開心樂園餐，才可獲贈隨餐附送的CHIIKAWA玩具。

• 指定40間餐廳包括：位於港島區的灣仔港灣、鰂魚涌柏蕙苑、西環西寶城、小西灣藍灣半島、鴨脷洲海怡半島。

• 位於九龍區的尖沙咀星光行、黃埔、藍田麗港城、鑽石山荷李活廣場、九龍站、牛頭角樂華、紅磡海逸豪園、深水埗富昌、荔枝角宇晴匯、奧海城、九龍城廣場、彩雲、樂富、紅磡站、啟德Airside、觀塘裕民坊。

• 位於新界及離島區的元朗貿易中心、青衣長發、屯門良景、沙田希爾頓、大圍美林、青衣長康、將軍澳寶琳、大埔廣福、沙田第一城、沙田沙角、荃灣愉景新城、將軍澳厚德、粉嶺碧湖花園、天水圍置富嘉湖、科學園、屯門市廣場、火炭星凱堤岸、粉嶺清濤、東涌映灣園。

方法二：經麥當勞App進入指定網站選購

唔想去餐廳排隊買餐即時食，可於App主頁指定頁面選購，其後憑電郵內的QR Code於指定日期內到所選的麥當勞餐廳換領所選套餐及指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具，時間更有彈性！

• 由7月28日起，逢星期一及五上午11時起於指定活動網站供選購。

• 顧客須成為麥當勞App用戶，並於指定日子上午11時起點擊App主頁內的活動banner，進入指定網站選購「$28麥芝蛋飽開心樂園餐配指定飲品」或「$34麥樂雞（4件）開心樂園餐配指定飲品」。成功完成交易後，將自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code。

• 顧客其後憑電郵內的QR Code於指定日期內到所選的麥當勞餐廳換領所選套餐及指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具。

• 進行換領時，顧客須到訪所選餐廳的櫃檯向店員出示QR Code，方可獲贈指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具。