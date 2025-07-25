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25/07/2025

銅鑼灣厚德飯店重現古法粵菜｜蟹肉蛋白琵琶燕、雞子戈渣、鮑魚酥，由福臨門班底主理

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Text: Eunice Chow Photo: 厚德飯店、Eunice Chow

　　粵菜博大精深，好多近幾失傳的滋味令人懷念！銅鑼灣的厚德飯店將粵菜精髓傳承，你不但可以品嘗經典古法粵菜︰蟹肉蛋白琵琶燕、燒雲腿伴雪花雞片，還有功夫菜式仙鶴神針及鷓鴣粥等。鍾愛傳統粵式點心必試雞子戈渣、富貴鮑魚酥，味道紮實有水準。行政總廚劉家榮師傅曾於富豪飯堂福臨門任職達 17 年，廚藝精湛，他精心研究的「菠蘿咕嚕肉」破格用豬頸肉炮製，醬汁甜酸度及肉完美配合，令人難忘，最後作結的甜品冰花蛋球即叫即炸，畫上完美句號。

 

 

　　厚德飯店於2023 年開業，靠口碑於正值低潮的飲食業站穩住腳，成為本港中菜熱選之一。飯店由「飲食業二代」李穎欣（Vivienne）構思策劃，她父親二十多年前經營高級私人會所，並提供高級筵席；會所結束後，父親一直希望開設一間備受認同的餐廳。為圓父親開店的夢想，她放下本業與父親一起打拼開設。

 

 

　　厚德飯店請來合作接近 20 年的劉家榮師傅坐鎮，擔任行政總廚，劉師傅入行 37 年，曾於富豪飯堂福臨門任職達 17 年，擅長炮製鮑參翅肚及鑽研古法手工菜。厚德飯店最近特別推出兩個期間限定的嘗味菜單，各位美食家值得留意。 

 

厚德飯店行政總廚劉家榮師傅

 

　　老友記想重回味經典古法粵菜滋味，或年輕人一嘗懷舊手工粵菜，別錯過「厚德經典尋味菜單」（$1250／位，4位起並設加一），傳統粵式點心「雞子戈渣」坊間少見，一口炸過的高湯蘊含高湯的鮮、雞子的甘甜，外脆內嫩，入口即溶。「富貴鮑魚酥」賣相精巧，打卡一流，鬆化的酥皮內有粒粒南非鮑魚，以秘製鮑汁燴得入味。

 

富貴鮑魚酥

 

雞子戈渣

 

　　其中一道「蟹肉蛋白琵琶燕」令人難忘，將頂級印尼燕窩、紅花蟹肉、蛋白做成琵琶的優美形態，入口質感軟滑，蛋白清香中滲透蟹肉鮮甜，最欣賞其芡汁，以精心熬煮的高湯作底味充滿層次。懷舊筵席名菜「燒雲腿伴雪花雞片」「雪花」即是片薄的響螺，與雞片同炒，螺片爽脆雞肉嫩滑，盡見大廚刀功與炒功。「厚德經典尋味菜單」其他菜式還包括「蟹肉桂花炒蝦絲」、「姬松茸鮮螺頭燉鷓鴣湯」、「臘味粒啫鳳尾芥蘭」、「飄香瑤柱荷葉飯」，甜品則有「宮廷豌豆黃」，將粵菜的精巧工藝一一呈現。

 

燒雲腿伴雪花雞片

 

蟹肉蛋白琵琶燕

 

 甜品「宮廷豌豆黃」

 

意猶未盡，你更可預訂近幾失傳的的古法粵菜如仙鶴神針、鷓鴣粥等，圖為仙鶴神針。

 

 

　　「厚德巧手嘗味菜單」（$598／位，4位起並設加一）則是另一主題風味，以招牌美味作主軸，前菜「醒胃凍花甲」打頭陣，浸花甲王的醬汁以虎皮椒、指天椒、藤椒、檸檬汁等製成，酸辣中透出花甲鮮甜。「蜜餞叉燒皇」採用古法加秘方醬料燒製，外層微焦帶蜜香，肉香突出兼嫩滑多汁。湯羹可選「順德魚雲羹」或「杏汁菜膽豬肺湯」，前者鮮美滑溜，後者香甜潤肺，兩者都是時間與心機結晶。

 

醒胃凍花甲酸辣中透出花甲鮮甜，好開胃。

 

蜜餞叉燒皇，以黑毛豬的稀少部位「鮑妃肉」製作，肥瘦均勻兼有彈性。

 

 

　　不得不提「菠蘿咕嚕肉」，劉師傅卻破格用豬頸肉炮製，並做出拔絲效果，味道酸甜有致，與肉汁、油香交織，令人印象難忘。「松露片皮雞」是手撕版炸子雞，雞上皮風乾 8 小時以上，以油淋熟，上桌時皮肉分開，外皮格外甘香脆薄，雞肉嫩滑，配黑松露醬吃，馥郁菌香令風味昇華。菜單菜式還有「飄香瑤柱荷葉飯」、「上湯子子浸時令蔬菜」，並以甜品「冰花蛋球」、「陳皮紅豆沙」作結，為豐富的粵菜之旅畫上完美句號。

 

菠蘿咕嚕肉色香味俱全，令人食髓知味。

 

松露片皮雞是手撕版炸子雞，去除雞骨啖啖肉。

 

冰花炸蛋球富蛋味入口鬆香

 

其他菜式推介

 

蘿蔔清湯崩沙腩

 

膏蟹蒸手打肉餅

 

金華玉樹雞

 

除了中菜，厚德飯店亦提供一盅兩件的點心。

 

厚德飯店

地址︰銅鑼灣駱克道 454-456 號地舖

電話︰2335 5328 或9888 9153

營業時間︰上午 11 時 30 分至下午 3 時;下午 6 時至 11 時

 

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