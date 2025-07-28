銅鑼灣新餐廳｜川菜大師主理 打破「川菜即辣」固有觀念 必吃麻婆豆腐龍蝦、岩鹽燈影牛肉

喜歡吃辣的朋友，大部分都愛吃四川菜，但其實不是所有川菜都是辣的，這間在銅鑼灣的新餐廳，由國內知名的當代川菜大師胡太清師傅及入行逾半世紀的本地川菜名廚陳啟德師傅聯手主理，致力呈現川菜鮮為人知的正宗風味，打破大眾對「川菜即辣」的固有觀念！

胡太清師傅是四川人氣「校長傳奇老火鍋」暨「蜀壹味」的品牌創始人，入行逾30年，獲獎無數，更多次獲邀參與央視及省級電視台的專題訪談及美食節目。陳啟德師傅堪稱「當代川菜活字典」，出身自廚藝世家，曾執掌多家香港頂級川菜食府。兩大川菜名廚的菜單堅守「麻、辣、鮮、香」的川味真諦，嚴選超過40種搜羅自四川當地的特產香料及香草，設計出一系列賣相精緻的茶式。

餐廳佔地2,000平方呎，室內設計靈感取材於上世紀30年代的「塘西風月」情懷，以舊式霓虹招牌與深色木紋桌椅，重現老派精緻的時代風華。

記者於上星期去了試食，發現不是每道菜都是辣的，有些是麻，有些只是香辣，但整體來說是比較重口味的。本身不算太喜歡吃辣，但亦不抗拒，米線只會點「十小辣」，但間中會吃麻辣火鍋，這次試的菜式，辣度全部都可以接受，只是擔擔麵及麻婆豆腐龍蝦比較刺激一點點，嗜辣的朋友或可請師傅「重手」一點。

馬家蒜泥白肉 $108

（攝影：Katty）

岩鹽燈影牛肉 $168

（攝影：Katty）

涼菜之中，首選刀工講究的「岩鹽燈影牛肉」，片片薄如紙的牛肉，入口即化，香甜帶微辣，用上岩鹽提味，配上蓮藕片，有兩款不同的口感。「馬家蒜泥白肉」亦是人氣前菜之一，豬肉片及青瓜片的造型精美，配以又香又麻的辣醬，非常醒胃。幾乎是「走辣」的「煙燻三色素鵝」及「藤椒老壇海鮮泡菜」，前者口感豐富帶點煙燻味，後者鮮甜帶點鹹香及酸味，同樣顏色鮮艷，令人食慾大增。

煙燻三色素鵝 $78

（攝影：Katty）

藤椒老壇海鮮泡菜 $148

（攝影：Katty）

傳統口水雞 $128

（攝影：Katty）

主菜心水推介是「麻婆豆腐龍蝦」，精選約一斤重的本地龍蝦，肉質爽彈，鮮甜飽滿，搭配布包豆腐及牛牛肉碎，最後淋上熾熱紅油，激發出麻辣鮮香的獨特風味，配白飯一流！酸甜開胃的「宮保脆茄蝦球」外酥內嫩，師傅更以花椒點綴，為爽彈的香甜蝦球增添淡淡麻的味道，再配以入口即化的炸茄子粒，味道比蝦球更有驚喜。

麻婆豆腐龍蝦 $338

（攝影：Katty）

宮保脆茄蝦球 $288

（攝影：Katty）

「豌豆豉回鍋肉」傳承四川農家風味，特別採用豌豆精製濃厚反砂的豆豉，與回鍋肉的鹹香醇厚無比匹配。「成都水煮安格斯牛」精選美國安格斯牛小排入饌，口感軟嫩；有別於一般水煮牛，此菜式的汁醬較為濃稠，麻辣鮮香，盡顯地道川味。「乾煸四季豆」幾乎是人見人愛的菜式，師傅炒得很乾身，非常美味。

豌豆豉回鍋肉 $158

（攝影：Katty）

成都水煮安格斯牛 $288

（攝影：Katty）

乾煸四季豆 $108

（攝影：Katty）

主食方面，嗜辣的話，可以選香麻辣的「成都擔擔麵」，否則鮮甜的「嫰雞煨麵 」會是不錯的選擇。甜品控一定要吃「黑糖流心糍巴」，外皮酥脆，糍巴非常柔軟，中間夾著流心黑糖漿，就算再飽都可以吃得落！（身邊的記者朋友更一口氣吃了6件！）

成都擔擔麵 每位$68

（攝影：Katty）

嫰雞煨麵 每位$68

（攝影：Katty）

鐘水餃（6粒） $78

（攝影：Katty）

黑糖流心糍巴（4件） $48

（攝影：Katty）

特色甜糕拼盤 $68

（攝影：Katty）

紅粧蜀語

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期Midtown 27樓

電話：9370 6345

營業時間：星期一至六 12nn-3pm、5:30pm-2am；星期日及公眾假期 12nn-3pm、5:30pm-1am

Facebook：www.facebook.com/sichuan.rouge/