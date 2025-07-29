酒店自助餐｜諾富特東薈城：任食波士頓龍蝦、避風塘炒瀨尿蝦、香煎鵝肝！持樂悠咭半價 以電子支付7折！生日月送1磅「歌劇院蛋糕」

諾富特東薈城酒店自助餐廳Essence，將於2025年8月1日至9月30日推出「海洋尋味之旅」自助晚餐，廚師精心搜羅約30款優質海鮮，採用多種烹調方式，炮製出各式各樣的海鮮美饌。酒店更推出特別優惠，凡出示樂悠咭即可享半價優惠，每位只是$290起；較「年輕」的朋友以電子支付，都可以有7折！

自助晚餐的亮點，必定是逢星期五至日及公眾假期晚上7時，由大廚現場現切原條新鮮的日本油甘魚，刺身油脂豐膄，肉質細膩柔軟，即切即食，份外鮮甜富彈性。

諾富特東薈城酒店自助餐廳Essence，將於2025年8月1日至9月30日推出「海洋尋味之旅」自助晚餐。

餐廳會無限量供應多款冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦和加拿大鱈蟹；刺身則有鮪魚、帶子、劍魚、三文魚籽手卷及辣鮪魚蓋飯等。另外，絕對不能錯過多款海鮮冷盤，當中墨西哥大蜆沙律是必吃推介。

冰鎮海鮮

波士頓龍蝦

墨西哥大蜆沙律

海鮮熱葷亦有很多選擇，包括蒸長身帶子、豉汁蒸蟶子、避風塘炒瀨尿蝦、芝士焗蟹蓋、豉油皇鮑魚、啤酒黃金蟹、醉蝦、胡椒泰國蝦、日式吉列魷魚，以及油鹽水大蝦等等。餐廳亦特別為每位食客免費送上蒜蓉牛油烤珍寶蠔一隻（只限星期五至日及公眾假期自助晚餐），廚師選用當造汕頭珍寶蠔，每一隻都肥美多汁，海水味豐富，讓食客品嘗到海洋的純粹美味。

蒜蓉牛油烤珍寶蠔

胡椒泰國蝦

蒸帶子

肉食愛好者同樣不會失望，自助晚餐備有多款香烤肉類美食，如香煎鵝肝、烤羊鞍扒、烤西冷牛扒、岩鹽燒牛肉和岩鹽燒羊肉等。除此之外，餐廳亦提供自助沙律吧、芝士風乾火腿冷盤、Haagen-Dazs雪糕，以及精緻甜點等。（留意，以上大部分菜式只限星期五至日及公眾假期自助晚餐供應；自助餐食品輪流供應，菜式食材有可能受季節或供應影響而有所更改。）

烤羊鞍扒

除了長者及電子支付的優惠之外，餐廳更提供生日優惠，只要於生日月份內惠顧自助餐，可免費獲贈Opéra經典歌劇院蛋糕（1磅）1個，須3日前預訂。

Essence「海洋尋味之旅」自助晚餐

供應日期：2025年8月1日至9月30日

時間：6:30pm-9:30pm

價錢：星期一至五 成人$580、小童 $420；星期六、日及公眾假期 成人$680、小童 $460

備註：所有價格均需另收10%的服務費，服務費按原價計算