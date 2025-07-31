中環新開芭菲專門店 賣相精緻如藝術品！最具創意巴馬火腿鹹芭菲 打卡必點蜜瓜焙茶

這個星期，經常在IG及Treads見到有人share一些芭菲的照片，賣相都很精緻優雅，最初還以為是日本的甜品店。細看文字介紹，原來是香港中環一間新開的芭菲專門店！雖然還在試業階段，但因為芭菲的賣相太漂亮，人人都想去打卡，所以每日開店前已經大排長龍，起碼要等個幾兩個鐘先食到！

日本近年流行芭菲文化，不是傳統那些只會放雪糕、粟米片、蛋糕粒，而是用上不同設計的高腳玻璃杯，入面放了十多款不同味道及口感的食材，包括水果、雪糕、啫喱、果醬、曲奇等等，砌成一杯華麗精緻的甜品，又漂亮又美味。

於這間香港首間芭菲專門店的官方IG內，見到有6款如藝術品的芭菲，當中最有趣的，是一款鹹芭菲「鹹甜邂逅」，巴馬火腿配以蜜瓜、芝士碎、肉鬆、車厘茄及豆腐Gelato，很創新，但味道不知如何！最人氣應該是「焙茶蜜瓜協奏曲」，以蜜瓜果肉、雲呢拿蛋白餅、焙茶雪糕、焙茶奶凍等製成，頂層加了一大片蜜瓜，非常突出，很適合打卡！

「鹹甜邂逅」

「焙茶蜜瓜協奏曲」

其餘4款芭菲包括「脆蘋檸檬塔」（檸檬蛋白脆餅、蘋果、檸檬金寶及青檸啫喱等）、「開心雙椰脆」（開心果雪糕、無花果、椰子果雪糕等）、「微醺茉莉草莓盞」（草莓忌廉芝士慕絲、草莓牛油薄脆、草莓gelato、百利甜酒凍等）、「四重巧悅奏」（可可維也納曲奇、朱古力酥粒、冰山熔岩朱古力冧酒慕絲等），每杯$120起，價錢跟日本差不多，算是合理。芭菲專門店於8月2日正式開幕，營業時間為下午2時至晚上11時（建議出發前到官方IG確認），甜品控不妨去試試！

「脆蘋檸檬塔」

「開心雙椰脆」

「微醺茉莉草莓盞」

「四重巧悅奏」

All Day Parfait

地址：中環卑利街50號地舖

營業時間：2pm-11pm

IG：https://www.instagram.com/alldayparfait.hk/