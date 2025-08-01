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01/08/2025

美食優惠︱Häagen-Dazs外賣雙球雪糕買一送一，天仁茗茶$13茶飲超值優惠

#雪糕 #美食優惠 #Haagen-Dazs #Jetso #美食情報 #美食 #天仁茗茶 #買一送一 #美食地圖 #甜品
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Text: Eunice Chow Photo: Häagen-Dazs、天仁茗茶 f

　　夏日熱辣辣食雪糕、飲涷飲最爽！Häagen-Dazs於 8月1日至8月10日推出限時外賣雙球雪糕買一送一，只需分享價$72！香港天仁茗茶將推出13週年慶優惠， 8月11日起一連五日指定茶飲全線門市首50杯只售$13，即睇優惠詳情！

 

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　　Häagen-Dazs於8月1日至8月10日推出限時驚喜：外賣雙球雪糕買一送一！現時只需分享價$72，即可換購兩客外賣雙球雪糕，冰涼滋味Double Up。你除了可即場享用，更可選購雙球雪糕禮券，隨時隨地享受。外賣雙球雪糕買一送一優惠限時10日，大家要把握機會啦！

 

 

　　品牌今個夏季推出兩款全新口味：意大利芝士蛋糕雪糕及牛奶拖肥肉桂條雪糕，當中意大利芝士蛋糕雪糕靈感源自羅馬經典甜點，嚴選Mascarpone意大利軟芝士，配搭浸泡濃縮咖啡的海綿蛋糕及香濃咖啡可可醬，風味層層遞進、香氣撲鼻；牛奶拖肥肉桂條雪糕則以西班牙傳統甜品 “Churros”為靈感，融合香滑牛奶雪糕與金黃酥脆肉桂糕點，灑上砂糖及淋上濃郁肉桂甜醬，展現奢華與傳統交融的獨特滋味。

 

雪糕禮券有效日期至2025年9月14日

 

Häagen-Dazs™「仲夏雙重賞」優惠第二浪

日期︰8月1日至8月10日

內容︰優惠期內 顧客可以$72選購以下組合，三選一：

　　1.2 份雙球雪糕

　　2.1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券

　　3.2張雙球雪糕禮券

零售價：$72／雙球雪糕兩客

銷售點：全線Häagen-Dazs™專門店（淺水灣the pulse專門店除外）及

網上商店https://eshop.haagendazs-gifting.hk/

查詢︰2629 6116

註︰雪糕禮券有效日期至2025年9月14日

 

天仁茗茶$13茶飲超值優惠

 

　　香港天仁茗茶13週年慶即將來到，早前經過茶友們一輪熱烈投選後指定茶飲組合已出爐8月11日香港天仁13歲生日起，一連五日送出超過15,000杯$13茶飲，8月11日為913 茶王，8月12日919深焙珍珠奶茶，8月13日綠抹茶拿鐵，8月14日香橙綠茶，8月15日古早味冬瓜茶。指定茶飲只限中杯；可選冷熱（如適用）、冰度、糖度；不設加料或升級大杯選項，優惠只限現場門市當日首50杯。

 

 

活動日期：8月11日 - 8月15日

　　• 指定茶飲只限中杯；可選冷熱（如適用）、冰度、糖度；不設加料或升級大杯選項

　　• 優惠只限現場門市當日首50杯

　　• 單筆消費只可使用此優惠乙次 

　　• 優惠不可與現金券及其他優惠同時使用

 

 

 

 

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