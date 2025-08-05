美食優惠︱大家樂升級版粟米肉粒飯只售$30，美心長者晚市75折優惠，吉野家丼飯配小食套餐$33起

今期快餐店限時美食優惠幾抵，即時推介畀大家一齊食平啲！粟米肉粒飯係好多人all time favourite，大家樂升級版粟米肉粒飯只售$30，連飲品套餐都係$33。另外，美心長者晚市75折優惠又來了，各位老友記8月7日不妨外出歎吓，吉野家則推出「全日吉選套餐」，丼飯配小食及飲品套餐$33起，飽肚又抵食！

有時食lunch 諗唔到食咩好，粟米肉粒飯係唔少人選擇，最近大家樂升級版粟米肉粒飯份量激增，相較2024產品配方肉粒及甘筍份量激增60%，份量升級單點亦只售$30！套餐配茶/啡/汽水，或呍呢拿味/朱古力雀巢®️雪糕杯(90毫升)都只係$33。留意，升級版粟米肉粒飯只限指定分店供應，供應期由8月5日至8月11日（逢星期一至五，公眾假期除外）午市時段（早上11點起），數量有限，售完即止！

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8月7日長者晚市75折

各位老友記注意喇！美心MX及美心Food2逢每月第一個星期四下午5點後，憑長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享晚市堂食或外賣75折！ 此外，老友記參與「長者日日享」，早午茶晚可享即減優惠！

「長者日日享」之早/茶市減$3優惠、午/晚市減$6優惠及「長者優惠日」之 晚市75折優惠只適用於全線美心 MX 分店(西九高鐵站及機場中場除外)及全 線美心 Food²(紅磡站除外)，於單一發票內最多只可使用一次。

請出示「長者咭/樂悠咭/長者八達通」，影印本恕不接受。

優惠不能兌換現金或與其他優惠並用。

優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣 2 人 餐、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有 外送服務。

如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。優惠條款及細則請參閱店內宣傳物料。

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吉野家丼飯配小食套餐$33起

吉野家經典丼飯系列全日供應啦！套餐$33起包和風牛肉丼(中)或野菜煎雞丼(中)，配搭日式小食三選一（日式雞肉炸餃子、炭燒雞串2串或迷你關東煮）及飲品，抵食之選！

【全日吉選套餐】全港16間分店有售

分店位置：

• 沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3090號舖

• 沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓2203-2204 號舖

• 大埔寶鄉街36-42號地下A號舖

• 西貢將軍澳都會駅第二層L2-R04舖

• 荃灣青山道 210 號富華中心地下A1,C,E,F&G 號舖

• 將軍澳新都城中心一期2樓256-258號舖

• 屯門鄉事會路2A號安定邨 H.A.N.D.S A區1樓2A舖

• 旺角豉油街 60-102 號鴻都大廈 12-13 號地舖

• 觀塘成業街7號寧晉中心地下36號舖

• 牛頭角牛頭角道3號得寶商場地下122號舖

• 紅磡寶其利街45-47號銳光中心地下

• 油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場1樓132A舖

• 油麻地彌敦道522號金龍商業大廈地下

• 慈雲山慈雲山中心 3樓314-315 號舖

• 灣仔莊士敦路128號台山中心地下(部份)及地庫

• 青衣長發商場3樓313-316號舖

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