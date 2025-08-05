尖沙咀泰國餐廳 開業即成人氣店！Samsen前大廚創辦 同樣以船麵、醉貓炒河做招牌菜 價錢平3分1

如果說香港最多人喜歡食日本菜，應該很少人會反對，而泰國菜應該可以入三甲吧！要數近年最人氣的泰國餐廳，非Samsen莫屬，雖然分店已經開至3間，但店外仍然長期有人龍！就連前Samsen大廚主理的另一泰菜店泰排檔（Thai Pai Dong），都大受歡迎，更剛剛於中環開了分店！這間位於尖沙咀的新餐廳，是由曾於Samsen和泰排檔工作的大廚Art Sinlaparkorn，與餐廳經理Pae Promkerdkid共同創辦，難怪一開業已經成為人氣店，未開門就有人開始排隊等位！

創辦人Art及Pae，十年前於香港餐飲界相識，並結下了深厚的友誼，因為兩人都是來自泰國，加上對泰國料理的熱情，一直都希望可以擁有屬於自己的泰國餐廳，這個夢想於今年7月終於實現！新餐廳名字「Siaw」，泰文就是「朋友」的意思，餐廳亦有中文名字「友」，代表著兩人的友情及默契！



店內獨特的空間設計，原來是由Pae親自操刀，牆上有泰國孩童在玩當地傳統遊戲的壁畫，加上彩色的鐵皮，以及天花板上懸掛的竹製魚籠，為餐廳帶來活潑又溫馨的氣氛。（攝影：Katty）

Siaw的菜單集合了泰國人日常喜愛的美食，包括船麵、炒河、木瓜沙律等，亦有香港最愛的泰式生蝦及黃咖喱軟殼蟹等，更有香港罕見的泰國街頭小食泰式椰子煎餅！大廚Art分享：我們無意重塑泰國菜，只是以最熟悉、最真摯的方式，精心呈現泰國菜的出眾風味，並帶來一些在香港其他地方，無法體驗的小驚喜。」



黑豚肉船麵 $108

Siaw的招牌菜，以豬血熬煮的湯底非常香濃，配上嫩滑黑豚肉、豬肉丸及炸豬皮，非常豐富。喜歡食牛的話，可以揀和牛船麵（$118）。（攝影：Katty）

香港人都喜歡吃湯底的主食，所以近年泰式船麵非常受歡迎。Siaw的船麵湯底是由大廚每天清晨6時開始慢火熬製而成，共有兩款口味可以選擇，包括「和牛船麵」及「黑豚肉船麵」，均配有泰國牛肉丸、豬肉、香濃的豬油，以及濃厚的香料，適合喜歡重口味的香港人！如果想來點新意思，可以試「慢煮黑毛豬撈麵」或「慢煮和牛撈麵」，靈感來自泰國街頭風味，將軟嫩的和牛或黑毛豬與傳統撈麵結合，是僅在Siaw才能品嘗到的現代風味；可選擇金邊粉或蛋麵，拌以鹹甜醬汁、香脆蒜酥與新鮮香草，在簡單中見不凡。



慢煮黑毛豬撈麵 $106

前菜方面，記者試了「鹹蛋木瓜沙律」，刨成細絲木瓜、車厘茄、豆角，配以清新酸香的青檸、火辣的泰國鳥眼辣椒、鮮香的魚露及甘甜的椰糖，再加上鹹蛋黃，清爽得來又帶點獨特的鹹香味及綿密柔口感，很有新鮮感！喜歡香口一點的話，可以揀「酥炸鯰魚鬆配青芒果沙律」，大廚先將鯰魚鬆炸至鬆脆，讓脆皮內滿是空氣，再搭配清爽的泰國青芒果和風味鮮明的醬汁，甜、酸、鹹、辣四種味道相互交織，是泰國中部當地人鍾愛的經典美食。



鹹蛋木瓜沙律 $68

口感清爽，帶魚露及鹹蛋的鹹香味，不算很辣；有很多個鹹蛋黃，很意外！（攝影：Katty）



酥炸鯰魚鬆配青芒果沙律 $98



泰式生蝦 $118



珍寶脆炸手工蟹肉卷 $168



豬肉生菜包 $88

Samsen及泰排檔以鑊氣夠及出色的醬汁而馳名，Siaw當然亦不例外！以新鮮闊身河粉，加上鮮蝦、蒜頭、泰國辣椒等猛火爆炒而成的「醉貓炒河」，鑊氣十足！喜歡食蛋的朋友，建議必點「啖啖蟹肉奄列」，外層半煎炸得非常香脆，入面鬆軟，絕對名符其實啖啖都有蟹肉，非常出色！泰菜其中一個特色，是有很多汁醬，各具特色，而且都很美味，最適合用來配炭燒的美食，如沙嗲雞及豬、燒豬頸肉及燒和牛柳，令食物更加惹味。



醉貓炒河 $108



啖啖蟹肉奄列 $168

大廚火候控制得非常好，外脆內鬆軟，啖啖都有蟹肉，記者平時不太喜歡吃蛋，都一口氣吃了半條！（攝影：Katty）



黃咖哩軟殼蟹 $168



泰式蠔餅 $138



泰式燒和牛柳 $188

和牛柳有炭香，肉質嫩滑，配上不同的汁醬，令味道昇華。（攝影：Katty）



燒豬頸肉 $78



沙嗲雞、沙嗲豬 各$58

去到最重要的甜品環節（至少對我來說甜品是非常重要的！），極力推介Siaw的招牌甜品「泰式椰子煎餅」，泰文是「Khanom Krok」，是能勾起無數泰國人童年回憶的懷舊美食，現在於泰國都不太常見，香港可能只有Siaw供應！即叫即製的椰子煎餅外層香脆，內裡柔軟濕潤，入口即融，濃郁的椰奶香在口中瞬間擴散！一客有3款口味，包括粟米、椰肉，以及最特別的香葱味。另外還有咖央多，Siaw以泰式風味重新演繹，多士經炭火慢烤後，配上泰式奶茶或班蘭口味的咖央醬，再加上一球雪糕，絕對是又美味又邪惡的飯後甜品！



泰式椰子煎餅 $58（午市 $48）

記者幾年前在泰國吃過，外脆內軟，充滿椰奶的香味，一試便愛上，但就只吃過一次，很多地方都找不到！現在於香港可以隨時吃到，覺得非常幸福！（攝影：Katty）



咖央多 各$88



泰式青檸茶、青檸梳打 各$38（午市各$18）

想幫襯的話留意，餐廳午餐及晚餐的餐牌有點不同，供應的食品都有點不一樣，甜品及飲品的價錢會有不同。（攝影：Katty）



午餐menu，甜品及飲品比較平。（攝影：Katty）



晚餐menu，炭燒食物、啖啖蟹肉奄列及咖央多等，只在晚市供應。（攝影：Katty）



食客可以透過店外的玻璃，看到廚房內大廚工作中的模樣。（攝影：Katty）

Siaw 友

地址：尖沙咀赫德道8號地舖

營業時間：星期日至四 12nn-3pm、6pm-10pm；星期五及六 12nn-3pm、6pm-11pm

IG：https://www.instagram.com/siawtst.hk/