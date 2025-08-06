美食博覽2025︱$1鮑魚花膠雞煲盤菜、送即食鮑魚遊戲、限量福袋、創新咖喱牛腩月餅，一票四展通行及免費進場攻略

美食博覽又嚟啦！今年 8月14日至18日大家可於公眾館、尊貴美食區試勻新款美食及掃貨之餘，亦可參觀家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展 2025，一票四展通行。5 日展期各有主題並舉行精彩活動，為慶祝第35屆美食博覽，多家展商將提供超過100款特價$35 優惠，現率先預覽 $1筍貨！

Read More

8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10 預售套票9 折+免費拎飛詳情

美食博覽免費入場方法

想免費入場美食博覽有方法！只要每日中午前憑指定廣告可從展覽廳 3FG 及 5FG 免費進場（名額各有 350 個）。留意，八月展覽會場將不設實體門票銷售，電子入場券可提前透過 AlipayHK、支付寶、01 空間電子門票銷售平台、全線 7-11、Circle K 便利店，八達通 app 及 The Club app 購票入場，或於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場。同時，大會將再次推出指定日期使用的$10「上午進場票」及$10「晚間進場票」優惠，以及65歲或以上長者免費入場。

美食博覽 $1抵買推介

第35屆美食博覽將一連五天開放，30多個知名品牌包括超力、CHOYA、奇華、李錦記、美心、日清、安記、原味家作、榮華等，更有首次參與的 Häagen Dazs。多家展商將推出超過 100 款特價港幣 35 元的人氣商品，大會每天舉行幸運大抽獎，入場人士憑單一收據消費滿港幣 300 元即可參與抽獎一次。 大家最關心有咩限量$1 筍貨、美食福袋車仔及創新美食，即睇以下推介。

• 安記$1鮑魚大風吹遊戲，共送出3888粒（294盒）即食零食鮑魚。購物滿$200（快閃產品除外），即可玩扭蛋一次。

安記$1鮑魚大風吹，共送出3888粒（294盒）即食零食鮑魚，限定8 月14日頭9 位場外排隊購票進場人士參加

• 阿華田有三大會場限定優惠，$100任選三件、$50任選兩件及$20超值套餐。另推出每日限量7套 $1（總值$700）超級福袋

• 出前一 丁滋味福袋 $100包括10款日清產品、出前一丁清仔斜孭袋及掛飾，合味道滋味福袋套裝$120包括10件七款日清產品及合味道帆布袋及行李牌

• 樂婷媽媽$1鮑魚花膠雞煲盤菜，8 月14日12nn 限量十個

• 壽桃牌熟食區低至 $10碗、美食喼$50每日限量十個、竹昇麵套裝 $50/套

美食喼套裝$50，每日限量十個

• $1 換購$100 廣昌隆臘味現金券

• 味珍味會場限定9包飲品連旅行袋$130、30盒果汁及牛奶飲料$290連購物車

• 四海每日限定$1北海仿蟹柳一包

• 李錦記限量 $1波士頓龍蝦濃泡飯

• $1 韓國熱辣年糕味爆谷、$1泰式船麵、$1阿華田即食麥片

$1 韓國熱辣年糕味爆谷、$1泰式船麵、$1阿華田即食麥片

$1 換購$100 廣昌隆臘味現金券

$1羽衣甘藍粉

味珍味會場限定9包飲品連旅行袋$130、30盒果汁及牛奶飲料$290連購物車

大家都會趁美食展優惠價買月餅，想試新口味可以一嘗樂婷媽媽推出咖哩牛腩月餅，配合美食博覽35周件主題亦推出$35任揀2 個月餅優惠。奇華月餅於會場推出限定限量$100福袋，各款奇華至尊月餅、月餅券八折優惠，以及設會場限定優惠價。

樂婷媽媽推出新口味咖哩牛腩月餅

奇華不同系列月餅產品

Häagen Dazs雪糕月餅

下一頁：尊貴美食區七大主題區域