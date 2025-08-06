  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

06/08/2025

美食博覽2025︱$1鮑魚花膠雞煲盤菜、送即食鮑魚遊戲、限量福袋、創新咖喱牛腩月餅，一票四展通行及免費進場攻略

#美食博覽2025 #美食優惠 #灣仔 #免費入場 #Jetso #美食情報 #長者 #美食 #週末好去處 #香港好去處 #免費 #美食博覽
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Photo: TDC、Eunice、Cuppy

　　美食博覽又嚟啦！今年 8月14日至18日大家可於公眾館、尊貴美食區試勻新款美食及掃貨之餘，亦可參觀家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展 2025，一票四展通行。5 日展期各有主題並舉行精彩活動，為慶祝第35屆美食博覽，多家展商將提供超過100款特價$35 優惠，現率先預覽 $1筍貨！

 

Read  More

8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10 預售套票9 折+免費拎飛詳情

 

 

美食博覽免費入場方法

 

　　想免費入場美食博覽有方法！只要每日中午前憑指定廣告可從展覽廳 3FG 及 5FG 免費進場（名額各有 350 個）。留意，八月展覽會場將不設實體門票銷售，電子入場券可提前透過 AlipayHK、支付寶、01 空間電子門票銷售平台、全線 7-11、Circle K 便利店，八達通 app 及 The Club app 購票入場，或於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場。同時，大會將再次推出指定日期使用的$10「上午進場票」及$10「晚間進場票」優惠，以及65歲或以上長者免費入場。

 

 

美食博覽 $1抵買推介

 

　　第35屆美食博覽將一連五天開放，30多個知名品牌包括超力、CHOYA、奇華、李錦記、美心、日清、安記、原味家作、榮華等，更有首次參與的 Häagen Dazs。多家展商將推出超過 100 款特價港幣 35 元的人氣商品，大會每天舉行幸運大抽獎，入場人士憑單一收據消費滿港幣 300 元即可參與抽獎一次。  大家最關心有咩限量$1 筍貨、美食福袋車仔及創新美食，即睇以下推介。

 

　　• 安記$1鮑魚大風吹遊戲，共送出3888粒（294盒）即食零食鮑魚。購物滿$200（快閃產品除外），即可玩扭蛋一次。

 

安記$1鮑魚大風吹，共送出3888粒（294盒）即食零食鮑魚，限定8 月14日頭9 位場外排隊購票進場人士參加

 

　　• 阿華田有三大會場限定優惠，$100任選三件、$50任選兩件及$20超值套餐。另推出每日限量7套 $1（總值$700）超級福袋

 

 

　　• 出前一 丁滋味福袋 $100包括10款日清產品、出前一丁清仔斜孭袋及掛飾，合味道滋味福袋套裝$120包括10件七款日清產品及合味道帆布袋及行李牌

 

 

　　• 樂婷媽媽$1鮑魚花膠雞煲盤菜，8 月14日12nn 限量十個

 

　　• 壽桃牌熟食區低至 $10碗、美食喼$50每日限量十個、竹昇麵套裝 $50/套

 

美食喼套裝$50，每日限量十個

 

 

• $1 換購$100 廣昌隆臘味現金券

• 味珍味會場限定9包飲品連旅行袋$130、30盒果汁及牛奶飲料$290連購物車

• 四海每日限定$1北海仿蟹柳一包

• 李錦記限量 $1波士頓龍蝦濃泡飯

 

 

  

• $1 韓國熱辣年糕味爆谷、$1泰式船麵、$1阿華田即食麥片

 

$1 韓國熱辣年糕味爆谷、$1泰式船麵、$1阿華田即食麥片

 

$1 換購$100 廣昌隆臘味現金券 

 

$1羽衣甘藍粉 

 

味珍味會場限定9包飲品連旅行袋$130、30盒果汁及牛奶飲料$290連購物車

 

　　大家都會趁美食展優惠價買月餅，想試新口味可以一嘗樂婷媽媽推出咖哩牛腩月餅，配合美食博覽35周件主題亦推出$35任揀2 個月餅優惠。奇華月餅於會場推出限定限量$100福袋，各款奇華至尊月餅、月餅券八折優惠，以及設會場限定優惠價。

 

樂婷媽媽推出新口味咖哩牛腩月餅

 

奇華不同系列月餅產品

 

Häagen Dazs雪糕月餅

 

 

下一頁：尊貴美食區七大主題區域

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食博覽2025 #美食優惠 #灣仔 #免費入場 #Jetso #美食情報 #長者 #美食 #週末好去處 #香港好去處 #免費 #美食博覽
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

關稅戰 | 白宮擬徵100%晶片關稅，但生產線移美企業將獲豁...

07/08/2025 09:20

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk