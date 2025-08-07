  • 報價
07/08/2025

吉伊卡哇拉麵首間海外分店進駐朗豪坊，菜單價錢+周邊商品推介及網上預約詳情

#CHIIKAWA #美食 #旺角 #美食情報 #朗豪坊 #商場 #Chiikawaramenbuta #拉麵 #CHIIKAWADAYS #吉伊卡哇 #Parco
Text: Eunice Chow Photo: 吉伊卡哇拉麵

　　「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店即將進駐旺角朗豪坊，8月16日隆重開幕！粉絲除了可以於以《CHIIKAWA》漫畫中「郎」系列拉麵為靈感的主題餐廳實體店，品嘗美食及打卡外，更可於購買周邊商品，即睇菜單價錢及網上預約詳情。

 

 

Read More

直擊「CHIIKAWA DAYS」大型特展︰三大打卡展區+新加場次+毛公仔飲茶系列+入場須知

全城CHIIKAWA熱潮︰主題美食、輕鐵列車打卡，香港限定精品及8 月特展合集

屯馬線CHIIKAWA DAYS主題列車啟航！尖東站聲效閘機及主題列車模型精品

 

香港店為全球最大分店

 

　　「吉伊卡哇拉麵」目前於日本有四間分店，包括名古屋PARCO店、大阪心齋橋PARCO、廣島PARCO，以及日本最大規模的東京池袋PARCO分店，「吉伊卡哇拉麵」將於朗豪坊開設的首間海外分店。香港店的裝潢佈置還原漫畫中場景，吉伊卡哇三位主角 — 吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）和兔兔（Usagi）的立體雕塑坐鎮店內，Fans被四周佈滿的角色插圖及精緻裝飾包圍，猶如沉浸於《Chiikawa》漫畫世界。

 

「吉伊卡哇拉麵」香港分店設有87個座位，比東京分店規模更大。

 

「吉伊卡哇拉麵」香港店提供地道日式風味拉麵，以及沉浸式體驗的裝潢打卡及享受美食。

 

　　「吉伊卡哇拉麵」香港店主打日本直送的正宗招牌拉麵，湯頭與食材皆承襲日本本店原味，拉麵份量也巧妙還原漫畫細節：包括Chiikawa（迷你）、Hachiware（小）和Usagi（大）三種拉麵份量供選擇，每碗拉麵均配有可愛的角色魚板，並且附送對應角色的貼紙。供應之飲品盛載器皿印有《CHIIKAWA》漫畫角色插圖，顧客更可帶走瓶裝飲料作為留念，點選飲品亦會隨機贈送角色透明卡，極具收藏價值。

 

Chiikawa - 豚肉拉麵（迷你）麵條約130g售價：港幣$115

 

Hachiware - 豚肉拉麵（小）麵條約200g售價：港幣$135

 

Usagi - 豚肉拉麵（大）麵條約300g售價：港幣$150

 

凡惠顧拉麵，附送對應角色的專屬貼紙乙張（貼紙款式及呎寸會根據所點的拉麵款式有所不同，不可更換）

 

黑烏龍茶（350毫升）售價：港幣$38

 

哈密瓜汽水（340毫升）售價：港幣$48

 

可樂（340毫升）售價：港幣$48

 

白汽水（340毫升）售價：港幣$48

 

啤酒（360毫升）售價：港幣$68

 

預約制詳情

 

　　香港店將全面採用與日本「ちいかわラーメン 豚」的「預約制」運作模式。首輪預約將於8月7日（星期四）下午1時，於KKDAY開放首一個月（2025年8月16日至9月15日）的預約名額。其後輪次的預約開放時間，請留意 @flamesconcepts 的社交平台及KKDAY 活動主頁的最新公佈。顧客於KKDAY選定入座人數及時段後，須先為每位顧客預購一瓶黑烏龍茶（價值港幣$38）作為訂金。黑烏龍茶將於入座當日派發，訂金不可兌換或扣減餐費。

 

 

「吉伊卡哇拉麵」香港店周邊商品

 

　　除供應拉麵及飲品之外，「吉伊卡哇拉麵」香港店亦會推出一系列周邊商品，包括拉麵碗、啤酒杯、水杯、臉巾、手環、T恤、Logo貼紙、湯匙、拉麵碟，粉絲必儲！每人限買每款兩件。原創商品僅限「吉伊卡哇拉麵」香港店的顧客現場購買或於官方網上商店（「Chiikawa Market」 郵購方式購買）。*產品可能因庫存情況而無法提供，先到先得，售完即止。

 

 

「吉伊卡哇拉麵」香港店

開幕日期： 2025 年8月16日 星期六） 

地址： 九龍旺角朗豪坊12樓13號舖 

營業時間：每日早上11時至晚上10時（最後入座時間：晚上9時15分） 

需KKDAY 平台網上早鳥預約 

預約連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/527375-chiikawa-ramen-buta-hong-kong

Chiikawa Ramen Buta 香港官方網站

www.flamesconcepts.com/chiikawaramenhk

 

我要回應
#CHIIKAWA #美食 #旺角 #美食情報 #朗豪坊 #商場 #Chiikawaramenbuta #拉麵 #CHIIKAWADAYS #吉伊卡哇 #Parco
