  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

07/08/2025

中秋節2025｜半島酒店新推迷你芒果布甸味月餅及奶黃小月餅，聯乘連卡佛推限量禮盒

#創意月餅 #傳統月餅 #中秋 #月餅 #半島酒店 #迷你月餅 #中秋節2025 #美食情報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Cuppy Sung

　　香港半島酒店在今年新推兩款不同以往的全新月餅！主打以「迷你」作為特色，全新月餅「迷你芒果布甸味月餅」及「迷你奶黃小月餅」在8月15日起於半島精品店旗艦店及銅鑼灣希慎廣場期間限定店有售，與你共度中秋佳節！另外半島酒店在今年亦聯乘了連卡佛，推出紅金幾何蓮花設計的精美禮盒，在連卡佛各門店及國際金融中心旗艦店發售。

 

新口味月餅慶中秋佳節 

 

　　半島酒店在今年推出兩款全新口味的月餅，「迷你芒果布甸味月餅」以受歡迎的甜點作靈感，濃郁奶黃與清新的熱帶果香交織。而「迷你奶黃小月餅」則以經典奶黃口味為主，將傳統的奶黃口味變成迷你版，一口吃下的滋味。兩款新品月餅均在8月15日起於半島精品店旗艦店及銅鑼灣希慎廣場期間限定店有售。

 

 

聯乘連卡佛 推出限量禮盒

 

　　酒店今次更與連卡佛首次合作，推出四款以紅金幾何蓮花設計的精緻禮盒，每款限量禮盒售價398元，由8月1日至10月8日起，在各連卡佛門店及國際金融中心旗艦店內的期間限定店均有發售。

 

 

查詢及訂購：半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：上午10:00至晚上7:00
另可於半島精品店香港國際機場店或網上訂購

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#創意月餅 #傳統月餅 #中秋 #月餅 #半島酒店 #迷你月餅 #中秋節2025 #美食情報
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk