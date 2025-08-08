  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

08/08/2025

KFC「肯！抵DEAL」連續14日優惠：20蚊2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯、50蚊6件雞、29蚊2件雞配汽水

#Food News #美食情報 #Jetso #yuu #KFC #美食 #美食優惠 #家鄉雞
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　KFC「肯！抵DEAL」優惠又再登場，由下星期一（8月11日）起兩星期，連續14日，日日都會推出不同的優惠！最受歡迎有$50六件雞、20蚊6件香骨雞配汽水，而最震撼絕對是20蚊2客辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯！另外，即日起至8月31日更有全日供應的$1汽水（中）優惠，yuu會員使用「肯！抵DEAL」優惠更可賺取5倍 yuu積分，抵上加抵，不容錯過！

 


$29 2件雞配汽水（中）

 


格格脆薯塊買一送一

 


$25蜜糖芝士脆雞卷配汽水（中）

 


$20 6件香骨雞配汽水（中）

 


$50 6件雞

 


$111 超值三人餐

 


$35 3件雞配汽水（中）

 


$20 2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯（大）

 


$30 巴辣雞腿包餐

 


$20 6件香骨雞配汽水（中）

 


$50 6件雞

 


$111 超值三人餐

 

注意事項：

-       只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送。

-       不可與套餐加配美食優惠同時使用。

-       優惠適用於香港及澳門肯德基餐廳（不適用於亞洲國際博覽館分店）。

-       $1汽水（中）優惠適用於香港及澳門肯德基餐廳（亞洲國際博覽館﹑觀塘東廣場﹑西灣河太安樓及金鐘海富中心分店除外）。

-       $20 6件香骨雞配汽水（中）優惠不適用於旺角山東街、亞洲國際博覽館、九龍塘又一城及西灣河太安樓分店。

-       $25蜜糖芝士脆雞卷不適用於旺角山東街及九龍塘又一城。

-       $111超值三人餐優惠不適用於旺角山東街分店。

-       $30 巴辣雞腿包餐不適用於九龍塘又一城及分店。

-       $30 巴辣雞腿包餐跟餐小食固定為格格脆薯塊。

-       買一送一優惠之格格脆薯塊（單買）價格一律訂定為$22。

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#Food News #美食情報 #Jetso #yuu #KFC #美食 #美食優惠 #家鄉雞
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk