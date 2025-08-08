KFC「肯！抵DEAL」連續14日優惠：20蚊2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯、50蚊6件雞、29蚊2件雞配汽水

KFC「肯！抵DEAL」優惠又再登場，由下星期一（8月11日）起兩星期，連續14日，日日都會推出不同的優惠！最受歡迎有$50六件雞、20蚊6件香骨雞配汽水，而最震撼絕對是20蚊2客辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯！另外，即日起至8月31日更有全日供應的$1汽水（中）優惠，yuu會員使用「肯！抵DEAL」優惠更可賺取5倍 yuu積分，抵上加抵，不容錯過！



$29 2件雞配汽水（中）



格格脆薯塊買一送一



$25蜜糖芝士脆雞卷配汽水（中）



$20 6件香骨雞配汽水（中）



$50 6件雞



$111 超值三人餐



$35 3件雞配汽水（中）



$20 2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯（大）



$30 巴辣雞腿包餐



$20 6件香骨雞配汽水（中）



$50 6件雞



$111 超值三人餐

注意事項：

- 只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送。

- 不可與套餐加配美食優惠同時使用。

- 優惠適用於香港及澳門肯德基餐廳（不適用於亞洲國際博覽館分店）。

- $1汽水（中）優惠適用於香港及澳門肯德基餐廳（亞洲國際博覽館﹑觀塘東廣場﹑西灣河太安樓及金鐘海富中心分店除外）。

- $20 6件香骨雞配汽水（中）優惠不適用於旺角山東街、亞洲國際博覽館、九龍塘又一城及西灣河太安樓分店。

- $25蜜糖芝士脆雞卷不適用於旺角山東街及九龍塘又一城。

- $111超值三人餐優惠不適用於旺角山東街分店。

- $30 巴辣雞腿包餐不適用於九龍塘又一城及分店。

- $30 巴辣雞腿包餐跟餐小食固定為格格脆薯塊。

- 買一送一優惠之格格脆薯塊（單買）價格一律訂定為$22。

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk



