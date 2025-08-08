中秋月餅2025｜TruffleBAKERY香港獨家推出黑松露、黑芝麻麻糬月餅，日式木盒及風呂敷設計，會員訂購加送麵包禮盒

日本人氣麵包店TruffleBAKERY首間海外分店自去年底正式進駐香港後，一系列招牌款式及香港限定口味麵包一直備受歡迎。今年香港分店迎來首個中秋，特別獨家推出兩款口味的月餅──黑松露月餅及黑芝麻麻糬月餅，更以日式木盒及風呂敷設計製成月餅禮盒，很有心思。由即日起至9月7日更可享早鳥優惠，凡登記成為會員之客人，每購買一盒月餅，即送麵包禮盒，多買多送！

今個中秋，TruffleBAKERY以品牌核心食材黑松露入饌，製成「黑松露月餅」，在奶黃的基調加入意大利黑松露油及意大利黑松露，將奶黃月餅的味道昇華，同時展現品牌松露鹽包的美味精髓。另一款口味「黑芝麻麻糬月餅」，選用日本黑芝麻混合奶黃製成餡料，入面夾著煙韌麻糬，有日本風味之餘也是大眾喜愛的口味。兩款口味勻以香酥鬆脆的曲奇皮包裏著，都是於香港手工製作，由品牌自家研發食譜。

TruffleBAKERY首個「中秋月餅禮盒」承傳日本美學，以雅致的木盒盛着月餅，盒蓋刻印上品牌標誌及寓意祝福的花結。外層裏上特別訂造的風呂敷棉布，以紅色梅花結作圖案，同樣寓意祝福。品牌用心設計包裝禮盒之餘，同時堅持環保理念，以可循環再用的物料為原則，因此不惜工本度身訂造優質物料，鼓勵客人將木盒及棉布重用，將節日的祝福延續。

「中秋月餅禮盒」內共有6件月餅，每款口味各有3件，即日起於銅鑼灣店以禮券形式發售，原價$528，早鳥優惠價$498（至2025年9月7日）。另外，凡登記成為會員之客人，每購買一盒月餅，即送3件裝麵包禮盒，包括白松露鹽包、冬甩及朱古力紅莓鬆餅各一件，多買多送。未登記成為會員的客人，亦可即場登記，輕鬆取得優惠。

「TruffleBAKERY 月餅禮盒」

價錢：原價 $528，早鳥優惠價 $498（至2025年9月7日）

售賣點及月餅領取地點：銅鑼灣TruffleBAKERY

領取月餅日期：2025年10月1日、10月4日至10月6日

保存方法及最佳食用方式：月餅須存放於冷凍格（冰格），保質期為3星期。享用時於冰箱取出，放入已預熱至攝氏160度之焗爐，焗7至8分鐘即可。

TruffleBAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街11號The Hedon地下

營業時間：9am–8pm

WhatsApp查詢：6922 3058

IG：https://www.instagram.com/trufflebakery.hk/