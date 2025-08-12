太古城森林麵包開幕優惠：人氣魚肉燒賣千層酥＋$18手工麻糬+北海道忌廉蛋糕

森林麵包The Forest Bakery進駐太古城中心，帶來多款全新限定商品與人氣經典系列，人氣最強一定係熱賣中的魚肉燒賣千層酥，近日大排長龍勁受歡迎！其實小店其他港式口味×千層酥皮系列、All-Day-Crisp 千層撻系列都好高質，喜歡甜點必試流心爆醬手工麻糬麵包及全新北海道蛋糕系列。凡於新店購物滿$200，即送現場即捲手捲蛋捲一條！數量有限，送完即止。

全新登場$26／件 港式口味 × 千層酥皮系列

「森林麵包」招牌巨大化懷舊焦糖蛋撻及巨型黃梅醬蛋糕為人熟悉，最近品牌於進駐太古城中心設期間限定店，多款全新限定商品與人氣經典系列新登場，包括All-Day-Crisp 千層撻系列、流心爆醬手工麻糬麵包系列，以及重磅登場的中西合璧「千層酥皮系列」！

港式口味 × 千層酥皮系列中，以魚肉燒賣千層酥最具人氣熱賣中，新品每日限量60個，吸引大家排隊購買。魚肉燒賣千層酥唔係普通放粒燒賣入酥皮就算，煙靭魚肉燒賣上面灑上明太子、惹味XO醬加上酥皮包裹一口燒賣滋味，而且賣相滿分，$26魚肉燒賣千層酥價錢合理。

魚肉燒賣千層酥每日12點開賣，限量供應。

森林麵包主理人 Jerry Man 早前遠赴法國進修酥皮技巧，不但掌握了正宗法式酥皮摺疊技巧，亦學習如何控制牛油與麵團的柔韌度、摺疊層次與烘焙節奏。回港後，他創作出「港式千層酥系列」，重新演繹港式街頭滋味如燒賣、叉燒、熱狗等。他認為做酥皮唔係盲目追求層次，不同餡料需要不同層次的酥皮搭配：如燒賣餡輕盈但口感較為煙靭，適合酥鬆層次感。

魚肉燒賣千層酥 $26，港式街邊小食再進化，煙靭魚肉燒賣上面灑上明太子、惹味XO醬加上酥皮包裹一口燒賣滋味，創新得來貼地。

除此之外，叉燒菠蘿千層酥、奶醬千層酥、芋泥麻糬千層酥、港式熱狗千層酥同樣將港式經典風味融合法式酥皮，值得一試。叉燒餡味道濃郁，需配厚實酥皮加上菠蘿點綴，鹹甜淺味二合為一；港式熱狗千層酥啖啖腸仔口感，大滿足。喜歡甜酥點，可以揀奶醬千層酥及芋泥麻糬千層酥，前者靈感取自港式茶餐廳奶醬多，後者則有綿滑芋泥搭配煙韌麻糬口感。

叉燒菠蘿千層酥 $26，焦香千層酥皮下包裹蜜汁叉燒，酥香鬆脆中散發濃厚港式街頭風味。

港式熱狗千層酥 $26，香脆酥皮包裹腸仔，懷舊風味升級重現，童年回憶新演繹。

奶醬丹麥酥 $26，靈感取自港式茶餐廳奶醬多，經典煉奶化身成奶凍＋ 花生醬組合，濃郁滑甜，配合丹麥酥皮香脆口感，令人回味無窮。

芋泥麻糬千層酥 $26，綿滑芋泥搭配煙韌麻糬，夾於酥皮層層之中，層次分明。

$98龍蝦湯千層撻限量供應

All-Day-Crisp 極奢華登場！龍蝦湯千層撻每日限量 20 件，師傅用鮮甜龍蝦頭及殼加入各種蔬菜香草熬製濃郁龍蝦湯頭而成的醬汁為基底，加入用蒜蓉牛油煎香的龍蝦尾，帶來豐富鮮甜味與視覺享受。帶子薯蓉撻選用原粒特大帶子薯蓉撻，鮮甜帶子用牛油煎封，撻皮外層酥脆，內餡是香滑薯蓉與原粒大帶子，鮮味十足而且口感豐富。

$98 龍蝦湯千層撻，啖啖龍蝦尾肉香氣四溢、賣相滿分，奢華感十足。

$68 原粒特大帶子薯蓉撻：鮮甜帶子用牛油煎封，撻皮外層酥脆，內餡是香滑薯蓉與原粒大帶子，飽滿鮮甜。

$36／件 北海道忌廉蛋糕系列

除了港式口味 × 千層酥皮系列，全新北海道蛋糕系列亦全新登場，每件只售$36！北海道忌廉蛋糕使用日本空運直送的北海道忌廉，口感幼滑香濃，打造質感與味道兼備的輕盈甜點，口味包括草莓開心果忌廉蛋糕、 白桃焙茶忌廉蛋糕、麻糬特濃朱古力蛋糕及草莓雲呢拿忌廉蛋糕。

麻糬控必食$18 超人氣手工麻糬系列！森林麵包自家製麻糬超煙靭，配搭多款流心餡料與軟包，推介小山園抹茶流心麻糬包、比利時朱古力流心麻糬包、芋泥麻糬包、紫薯麻糬包及黑芝麻麻糬包。

太古城限定店特設即場手捲蛋捲示範，大家現場即可見證師傅捲蛋捲過程。

森林麵包（太古城店）

日期： 8月5日至2026年2月14日

地點：太古城中心 131 號舖（溜冰場旁）

營業時間：上午 11:30 – 晚上 8:30

訂購電話：63656471

https://www.facebook.com/theforestbakeryhk