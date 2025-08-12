美食博覽2025︱超前部署$1快閃福袋及盤菜，$1狂搶鮑魚遊戲+$35人氣商品推介

美食博覽2025即將開鑼！大家get ready入場搶$1快閃筍貨及$35人氣商品未？今次為你再次集合介紹一蚊雞快閃貨品至抵優惠及特色推廣活動，讓你做好超前部署8 月14日入場到心水貨！

美食博覽2025將於8月14至18日在灣仔香港會議展覽中心舉行，共吸引了約1,890參展商，同期進行的還有家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽兩個公眾展覽，以及於8月14至16日舉行的美食商貿博覽及香港國際茶展兩個商貿展。值得注意的是，今年大會首次開放茶展三天展期予業内及持票公衆人士入場，而美食商貿博覽亦會在最後一天(16日）對市民開放，讓大家可以一票參觀多個展覽，盡情食買玩。即睇有咩 $1快閃著數優惠！

1. 安記海味（展位： 1C-B10）

海味專家安記於展覽首日推出「鮑魚大風吹」活動。入場頭九名參觀者可以$1參加遊戲，優勝隊伍可三人瓜分2,304粒即食零食鮑魚。另外，展覽期間凡於安記展位買滿$200（快閃產品除外），即可參加「鮑開心大抽獎」扭蛋遊戲一次，不限次數，多買多賞。

2. 五豐行（展位：1D-B02）

展會期間，五豐行於每日上午 11 時推出「$1 狂搶曲」活動，限量供應海天金標蠔油、一號私廚藤椒雞扒、得餘阿拉斯加野生三文魚粒及洋河天之藍白酒。另為慶祝美食博覽踏入35周年，特別推出$35「豐味旅程禮品包」，內含多款精選麵食、米線、金梅醋等調味品。

$35「豐味旅程禮品包」

3. 李錦記（展位： 1B-B02）

李錦記於展覽首日推出$1急凍波士頓龍蝦濃湯泡飯（原價$169 ），名額20個。其他優惠包括任何消費可加$10換購蠔油毛公仔鎖匙扣，以及買滿$350加$1換購保温車仔等。

4. 香記咖啡（展位：1D-A12）

香記揉合傳統港式奶茶的製作技藝及西方伯爵紅茶的風味，推出茶香鮮明、層次豐富的香港情懷港女伯爵紅茶掛耳濾包。展覽開幕日，產品將以$1特價發售（原價$48）。另外，當天亦可以$1購買香記的雜錦浸泡式咖啡（原價$58）。兩樣產品優惠各限量100盒。

5. 大埔振興肉丸（展位：1A-A02）

展場內特設「香港丸俠」夾公仔機，每日頭50位顧客可免費玩一次。如夾到招牌「香港丸俠」毛公仔，即送1公斤牛骨清湯牛丸（每日限換5套）；如夾到其他肉丸公仔，也可換領其他禮品。

6. 阿華田（展位：1D-B10）

阿華田推出「$1超級福袋」，每日限量7套，內含24件人氣商品，包括阿華田限量飛碟機、飲品及餅乾零食，產品總值600元。另外，今年阿華田將聯乘超群餅店推出阿華田千層酥皮蛋撻系列甜品，以及與清漉攜手調製薄荷阿華田及開心果阿華田兩款創新特飲。

阿華田千層酥皮蛋撻系列甜品

7. 樂婷媽媽（展位：1A-A15）

以即食餸包作主打的樂婷媽媽，今年以1元優惠價推售原價488元的即食雞煲，展覽首日限量10個名額。$1鮑魚花膠雞煲盤菜亦於8月14日12nn 限量十個登場。







過百款$35人氣商品列陣

今年適逢美食博覽踏入第35屆，亦有不少展商以超筍價35元作招睞，當中包括：

• 康維他（展位: 3D-D16）：蜂膠噴喉劑 20毫升（原價139元，特價35元）

• 韓國高麗參（展位: 1E-A10） ：皇牌EVERYTIME系列 3條裝（原價96元，特價35元，每日限量50盒，每人最多購買1盒）

• EGS Hong Kong（展位: 1A-E07） : 西班牙黑毛豬肝醬 70克（原價78元，特價35元）

• 環球德美（展位: 3B-C19） : 意大利檸檬酒（原價70元，特價35元）

• 味珍味（展位：1B-C02） : 工藤舍極芝麻醬（原價76元2支，特價35元2支，限定100套）

美食博覽2025及同期展覽還有更多快閃活動及驚喜優惠，留意大會「 8月食．住．買」網頁，就可以緊貼最新最快的著數情報，大家千祈不要錯過！

美食博覽公眾館及尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽

展覽日期及時間： 8月14日至17日：上午10時至晚上10時；8月18日，上午10時至下午6時

香港國際茶展

展覽日期及時間： 8月14日至15日：上午10時至下午6時； 8月16日：上午10時至下午5時

美食商貿博覽

展覽日期及時間：8月14日至15日只開放予業內人士，時間為上午10時至下午6時；8月16日開放予業內人士及公眾入場，時間為上午10時至下午5時

地點︰香港會議展覽中心

票價︰-美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 套票: 每位港幣40 元（預售每位港幣 36 元）

• 美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展 2025 門票，每位港幣 30 元

• 美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽 及 美與健生活博覽 2025 晚間進場票，8 月 14 至 17 日期間下午 6 時後進場每位港幣 10 元

• 美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 上午進場票每位港幣 10 元，留意只限8 月 14、15 及 18 日期間中午 12 時前進場參觀

• 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

註︰展覽每日中午前憑指定廣告可從展覽廳3FG及5FG免費進場，名額各350個，先到先得。