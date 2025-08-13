美食博覽2025︱美與健生活博覽、家電．家居博覽同步登場：萬寧五大免費檢測、香水香薰主題區、Snoopy廚具

大家去美食博覽掃貨之餘，不要忘記一票通行的美與健生活博覽及家電．家居博覽，不但可以飽覽最新美容及健康人氣用品，更可趁機買實用廚具及家電掃平貨！萬寧首次參加展覽提供五大免費檢測，即時幫你量度健康指數，keep住健康！

首設「Scentsation - 聞香知趣」展區

美與健生活博覽每年都為參觀人士帶來多元化產品，包括美妝護膚、護髮養髮、保健和瘦身產品等。今年，展覽更首次設立「Scentsation - 聞香知趣」展區，主打香水香薰，有超過 20 個品牌參展，包括代理多個著名香水品牌的 Eternal Group，首度參展的 Lush 帶來全城熱賣的甜睡時光按摩芭，以及本地製香品牌香丘的天然線香等。

Eternal Group (展位: 3E-D16)Anna Sui 香水展會價: HK$330

Lush (展位: 3E-D08) 甜睡時光鎂鹽按摩芭

展會優惠：凡購買任何 Lush 貨品，即可獲得髮根治療頭皮護理霜 45克體驗裝乙份。

本地製香品牌香丘 (展位: 3E-E13 )展會價: HK$258

萬寧五大免費檢測

今年萬寧首度參與「美與健生活博覽」，8月14至18日由註冊藥劑師、註冊營養師、美容顧問及健康大使組成嘅萬寧社區健康團隊，將於萬寧會場現場坐鎮，為大家提供五大免費健康檢測，透過「智能健康站」，五分鐘即時量度 20多主要健康指數，如血壓、血氧、體脂肪率、肌肉量、骨量、身體水份等，再配合一對一專業諮詢。為配合銀髪經濟及推動全民健康，萬寧更精選多款產品，針對營養補充、關節保健、美肌產品，場內更有獨家優惠。

萬寧攤位位置：Hall 3E - A14

樂50+羊奶粉展會價: HK$329

今年，展覽繼續設有身心靈展區，並會舉辦各項美容美妝、健康養生相關的活動，包括銅鑼浴、手部按摩、泰式瑜伽按摩、痛症治療等。同時，多個商會將繼續積極參與，當中香港美容業總會、香港美髮美容業商會、 國際美容健康總聯合會、香港化粧品同業協會攜手設立「美業之都、美的體驗」，提供有限額的免費修眉、美甲、身體彩繪及美髮服務，讓大家身心煥然一新！

銅鑼浴 (展位: 3E-B25 )展會價: HK$300

家電．家居．博覽：打造優質生活品味

家電．家居．博覽將展示一系列家居科技、按摩椅、廚具、床上用品、家具及室內設計服務等。今年更有首次參展的 EMMAS、KuKa、梁蘇記、Maxell 等品牌，為入場人士帶來更多打造優質生活的選擇。

展覽繼續設有「家之選大道」品牌專區，匯聚超過 35 家參展商，包括德國孖人牌、LAURASTAR、Osim、Owell 及 Tiger 多個生活品牌。家居科技產品也是今年的主打項目之一，展品包括煤氣公司推出配有智能污跡處理模式的蒸氣洗衣機、德國寶展示可同步完成烹調及保温菜餚的電暖菜轉盆，以及德國品牌 Thermomix 的多功能廚房電器 ，將 20 多種電器的功能整合於一個小巧的裝置，節省時間與空間。

德國寶(展位: 3F-D02)韓式光波燒烤爐 KQB-12展會價: HK$750

德國品牌 Thermomix 的多功能廚房電器 (展位: 3F-B21 )展會價: HK$15,380

為慶祝 Snoopy 75 周年，現場還有「Snoopy 逐個捉」打卡活動。入場人士只要在會場中與指定的 Snoopy 及朋友角色打卡，即有機會換領特別版禮物，Snoopy迷不容錯過！同時，大會每日都會舉辦的「競投精明眼」環節，以一折起競投各項優質產品，深受大眾歡迎！

一票四展通行

除美與健生活博覽及家電．家居．博覽，同場舉行的還有美食博覽、香港國際茶展及美食商貿博覽。前四個展覽全程開放公眾入場，美食商貿博覽則於最後一天對公眾開放。展覽門票維持港幣 30 元，連同尊貴美食區的套票售價港幣 40 元。同時，大會更設有港幣 10元的「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，三歲或以下小童及 65 歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文 件）更可免費入場。

美食博覽公眾館及尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽

展覽日期及時間： 8月14日至17日：上午10時至晚上10時；8月18日，上午10時至下午6時

香港國際茶展

展覽日期及時間： 8月14日至15日：上午10時至下午6時； 8月16日：上午10時至下午5時

美食商貿博覽

展覽日期及時間：8月14日至15日只開放予業內人士，時間為上午10時至下午6時；8月16日開放予業內人士及公眾入場，時間為上午10時至下午5時

地點︰香港會議展覽中心

票價︰美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 套票: 每位港幣40 元（預售每位港幣 36 元）

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展 2025 門票，每位港幣 30 元

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽 及 美與健生活博覽 2025 晚間進場票，8 月 14 至 17 日期間下午 6 時後進場每位港幣 10 元

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 上午進場票每位港幣 10 元，留意只限8 月 14, 15 及 18 日期間中午 12 時前進場參觀

3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

https://www.hktdc.com/event/hkteafair/tc

註︰展覽每日中午前憑指定廣告可從展覽廳3FG及5FG免費進場，名額各350個，先到先得。