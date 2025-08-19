Patisserie Tony Wong新品登場：巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥 每件$38 CP值超高！賣相滿分車厘子花束蛋糕 開心果味忌廉極濃厚

由香港甜品界巨匠Tony Wong開創的自家品牌「Patisserie Tony Wong」，剛剛推出了兩款新蛋糕── 巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥及車厘子花束蛋糕，前者由品牌招牌蝴蝶酥配上香濃滑溜的巴斯克芝士蛋糕，後者是賣相極精緻的花束蛋糕，記者兩款都吃過，同樣美味出色，覺得大家都要試試！

Tony Wong的蝴蝶酥，由當年掌舵帝苑酒店到創辦「曲奇四重奏」，再到「Patisserie Tony Wong」，一直都是那麼出色，更令蝴蝶酥成為外國遊客最喜歡的香港手信之一。早前推出的「法式焦糖燉蛋蝴蝶酥」，於蝴蝶酥面層加上滑溜燉蛋，因為大受客人歡迎，所以Tony Wong創作了另一款全新的變奏版「巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥」。

招牌蝴蝶酥用上紐西蘭牛油製作，口感又脆又實在，完全不會變腍，面層的焦糖香甜帶焦香，已經非常出色，再加上以北海道忌廉芝士製作的巴斯克芝士蛋糕，香滑綿密，雙層口感特別滋味。每件只是$38，記者覺得非常抵食。因為蝴蝶酥比較「挺身」，懶惰的朋友可以用手拿著吃，十分方便，再加分！

巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥 每件$38

另一款新品是「Cherish」 車厘子花束蛋糕（開心果味忌廉），選用香甜當造的車厘子、以奶油忌廉製成的玫瑰花、自家製士多啤梨朱古力脆珠及食用金箔，呈現高貴的寶石紅色色調。底層是鬆軟濕潤的海綿蛋糕及開心果忌廉，開心果選用伊朗開心果再配自家研磨的100%開心果醬製作，開心果的味道是前所未有的香濃，證明真材實料，口感亦特別醇厚。

「Cherish」 車厘子花束蛋糕（開心果味忌廉） $498／半磅 $968／一磅

別以為包裝紙及蝴蝶結只是裝飾，其實全部都可以吃的！用紅桑莓味朱古力，以調溫朱古力技巧，捲成粉紅色的花束紙形態，味道酸甜而口感薄脆，非常美味！所以千萬不要以為是一般用來做「蛋糕牌」的朱古力，而放著不吃，絕對不要浪費！最令記者驚喜的，是蝴蝶結下的「花束手柄」，當大家都以為一定是空心的時候，切開，原來內藏開心果忌廉蛋糕！Tony Wong的出品，就是如此有心思！

老實說，最初都覺得，這個花束蛋糕竟然要$498（半磅），實在有點貴，但吃過之後，又甜又大粒的車厘子加上濃厚的開心果味忌廉，加上精緻的賣相及多種口感，就會絕對覺得物有所值！（用來氹女友、老婆及媽咪最適合！）留意，這款季節限定「Cherish」蛋糕，只限8月及9月供應，因為以全手工製作，須提早3天預訂。凡於即日至8月25日期間預訂「Cherish」蛋糕，即可享優惠價$468（半磅）。

Patisserie Tony Wong

銅鑼灣店：駱克道496-498號合亞廣場地下（11am-8:30pm）

尖沙咀店：彌敦道80號金鑾大廈地下G舖（11:30am-8:30pm）

九龍城店：福佬村道65號地下（11am-8:30pm）

黃竹坑店：香葉道11號THE SOUTHSIDE 306號（11:30am-8:30pm）

九龍灣店（只限訂購蛋糕及領取服務，不設即場零售）：臨興街32號美羅中心1期17樓16室（12pm-6pm）

網址：https://www.patisserietonywong.com/