20/08/2025

麥當勞甜品站︰首推KITKAT抹茶芭菲配紅豆醬麻糬、宇治抹茶威化味新地 只售$10！

#KITKAT抹茶芭菲 #美食 #麥當勞 #新地 #甜品 #抹茶 #美食情報 #美食優惠
Text: unice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞甜品站8月21日新雪糕登場！今次係大家都好鍾意抹茶口味，期間限定的「KITKAT®宇治抹茶威化味新地」系列共有三款新品，包括首次登場的 KITKAT® 抹茶芭菲、只售$10抹茶新地筒配KITKAT®抹茶朱古力威化以及KITKAT®抹茶新地筒，無論你是KITKAT或抹茶fans都唔好錯過！

 

 

　　今次聯合推出期間限定的「KITKAT®宇治抹茶威化味新地」系列，是 KITKAT®首次於本港研發及推出的新地產品。三款全新新地甜品同時登場，包括 KITKAT®抹茶新地筒、KITKAT®抹茶新地筒(配 KITKAT®抹茶朱古力威化)及 KITKAT® 抹茶芭菲，帶來冰涷及陣陣茶香滋味。留意，新系列數量有限，售完即止，供應期由2025年8月21日起早上11時後供應，每間甜品站的營業時間有異，詳情請參閱香港麥當勞官方網頁。

 

　　首次登場的 KITKAT® 抹茶芭菲只售 $17，KITKAT®宇治抹茶威化味新地上加入香甜紅豆醬及煙韌迷你麻糬，再配上日本直送的KITKAT®抹茶朱古力威化，層次豐富的四重口感抹茶控最愛！

 

KITKAT® 抹茶芭菲 $17

KITKAT®宇治抹茶威化味新地上加入香甜紅豆醬及煙韌迷你麻糬,再配上日本直送的 KITKAT®抹茶朱古力威化。

 

　　至於KITKAT®抹茶新地筒（配KITKAT®抹茶朱古力威化）用上KITKAT®宇治抹茶威化味新地，搭配日本直送的KITKAT®抹茶朱古力威化，期間限定優惠$10發售！

 

KITKAT®抹茶新地筒(配 KITKAT®抹茶朱古力威化) 優惠價$10 

 

KITKAT®抹茶新地筒

 

 


