  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

22/08/2025

中秋月餅2025︱奇華月餅早鳥8折：純素月餅、國窖1573、迪士尼及NOC Coffee Co.聯乘系列，奶皇月每日新鮮出爐

#NOC Coffee Co. #迪士尼 #國窖1573 #美食優惠 #hotDeals #美食 #中秋月餅2025 #中秋節2025 #Jetso #純素月餅 #奇華月餅 #著數優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 奇華餅家

　　奇華餅家於中秋佳節前夕推出一系列月餅禮盒，包括首次與國窖1573聯乘系列，還有迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒及新推100%純素雜莓果仁月，而指定分店更每日限量供應新鮮出爐奶皇月餅！品牌推出多項購物優惠，包括渣打信用卡和Alipay專享折扣優惠，及網店限定禮遇「一盒都送」的貼心服務。

 

迪士尼米奇與好友系列

 

　　奇華餅家為迪士尼粉絲呈獻「迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒」， 禮盒盛載6個月餅，以3款經典角色造型配上傳統口味的月餅，包括「米奇」頭像造型的「迷你蛋黃豆沙月餅」、「唐老鴨」足印造型的「迷你五仁果子月餅」，還有「鋼牙與大鼻」松果造型的「迷你蛋黃純白蓮蓉月餅」各2個，，隨盒附送兩款精緻可愛的米奇與好友燈籠。

 

 「迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒」港幣288元正或澳門幣302元

 


「迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds月餅禮盒」(單個裝) 共有三款設計可供選購，每罐僅售港幣46元正或澳門幣48元正

 

奇華 x noc 咖啡月餅精選禮盒

 

　　喜歡咖啡口味的朋友不可錯過「奇華x noc咖啡月餅精選禮盒」，禮盒內含精選noc經典拼配豆No.18製成的香濃「軟心咖啡奶皇月」、酸甜「軟心紅桑子咖啡奶皇月」各2個、盛載在迷你咖啡杯造型容器中，以革新凍乾技術製成的noc即溶精品咖啡（堅果及果香風味各2件），及「noc咖啡蛋卷」（6支裝）2包。

 

「奇華 x noc 咖啡奶皇月餅精選禮盒」售價港幣298元正，於指定分店銷售

 

奇華x 國窖1573月餅禮盒

 

　　奇華餅家與中國名釀國窖1573首度聯乘，推出全新「奇華 x 國窖1573月餅禮盒」。以入選中國「首批國家級非物質文化遺產名錄」瀘州老窖酒傳統釀酒技藝為靈感，月餅禮盒內含兩款獨特風味月餅，包括「國窖1573 - 迷你白酒玫瑰豆沙月」以濃郁酒香與玫瑰花瓣的清甜芬芳，豆沙餡料細膩柔滑，入口花香與酒韻交織，餘味悠長。另外的「國窖1573 - 迷你白酒奶皇月」將醇厚酒香融入幼滑奶皇餡料，味道一試難忘。

  

「奇華 x國窖1573月餅禮盒」在奇華餅家指定分店限定發售，售價港幣318元正或澳門幣335元正。

 

下一頁︰更多月餅推介

 

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#NOC Coffee Co. #迪士尼 #國窖1573 #美食優惠 #hotDeals #美食 #中秋月餅2025 #中秋節2025 #Jetso #純素月餅 #奇華月餅 #著數優惠
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk