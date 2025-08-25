麥當勞18件麥樂雞套餐＋4款限定醬：芫荽控必試！新Shake Shake薯條、黑芝麻麻糬批、麥提莎麥旋風

好消息！麥當勞早前推出會員搶先試食全球首度登場的「WOW！醬」以及3款期間限定滋味醬，即日起18件麥樂雞套餐配四款期間限定滋味醬迅速回歸，$29麥樂雞套餐則可選一款滋味醬！另外，辣青檸風味Shake Shake薯條、黑芝麻．麻糬批及麥提莎麥旋風等新口味美食，你又有冇興趣？

即日起選購18件麥樂雞套餐，即可一次過Dip齊四款限定滋味醬

即日起，麥當勞正式推出18件麥樂雞套餐配四款期間限定滋味醬，讓大家一次過品嚐不同風味！四款期間限定滋味醬包括首度登場的「WOW！醬」，入口味道濃郁，衝擊味蕾極限，不少芫茜控網民食完之後大讚，味道不錯！「香草檸檬醬」味道清新，經典人氣之作「蜜糖芥末醬」則 香而不辣；「蒜辣蛋黃醬」集鹹香、惹味於一身，香蒜與微辣令人越食越上癮。

麥當勞App優惠券︰18件麥樂雞套餐減$5 (歎齊4款醬，包括WOW！醬)

8月25日起早上11時 - 晚上12時供應

四款期間限定滋味醬包括由本港研發、於全球首度登場的「WOW！醬」，味道清新的「香草檸檬醬」，經典人氣之作「蜜糖芥末醬」，以及集鹹香、惹味於一身「蒜辣蛋黃醬」。

未必食得晒18件麥樂雞套餐，選購$29麥樂雞(6件)超值套餐，均可選四款期間限定滋味醬，包括超濃郁的「WOW！醬」！憑麥當勞App優惠券，你可選購指定超值套餐以$10加配麥樂雞(4件)配一款限定滋味醬(包括WOW！醬) 或者買9件麥樂雞套餐配黑芝麻．麻糬批減$5 (歎2款醬，包括WOW！醬) ，一次過試兩款新美食。

麥當勞App優惠券選購指定超值套餐以$10加配麥樂雞(4件)配一款限定滋味醬(包括WOW！醬)

麥當勞App優惠券 9件麥樂雞套餐配黑芝麻．麻糬批減$5 (歎2款醬，包括WOW！醬) 8月25日起早上11時 - 晚上12時供應

同日登場的還有人氣Shake Shake薯條新口味辣青檸風味調味粉，香辣惹味，同時帶有清新青檸味道，大大提升刺激感，呈現截然不同的Shake Shake薯條風味！兩款人氣經典味道和風紫菜調味粉以及美式BBQ蜜糖調味粉亦會繼續供應，顧客凡購買任何加大超值套餐，即可配大薯條及附送一包調味粉。

全新Shake Shake薯條辣青檸風味調味粉

熱情果梳打，香甜熱情果味梳打加上雜果，立即消暑降溫！

麥當勞又有新甜品登場！全新黑芝麻．麻糬批以滿滿香濃黑芝麻醬吉士餡料，搭配煙韌麻糬，口感豐富，而全新麥提莎麥旋風由雲呢拿新地、麥提莎朱古力和朱古力醬製成，麥提莎 fans必試！

麥當勞App優惠券 全新麥提莎麥旋風 $17.5

麥當勞App優惠券 全新黑芝麻．麻糬批 $11.5

麥當勞App會員由即日起更可享有全新限時會員積分獎賞：以320分「18件麥樂雞套餐減$10現金券」，讓大家以至抵價品嚐18件麥樂雞套餐。

320分換領「18件麥樂雞套餐減$10現金券」

(獎賞優惠兌換期至2025年9月18日) 8月25日起適用