26/08/2025

日本GODIVA秋季限定禮盒：超可愛兔仔及月亮造型朱古力 每盒$90起 做手信最啱！

#Food News #中秋節2025 #美食 #日本手信 #Godiva #朱古力 #美食情報 #日本GODIVA
Text: Katty Wu

　　日本GODIVA剛剛推出了全新的朱古力禮盒「GODIVA Autumn Collection」，入面有多款秋季限定的朱古力，如兔仔造型的碧根果朱古力及南瓜造型的合桃杏仁朱古力，還有新登場的月亮造型的杏仁脆糖黑朱古力，配上以兔仔及星星月亮的禮盒設計，絕對是中秋節的送禮佳品，收禮物的人可能比收月餅更開心！

 

 

　　「GODIVA Autumn Collection」共有6款朱古力，全部都是新口味或是秋季限定，最有趣的是月亮型的杏仁脆糖黑朱古力及兔仔造型的碧根果朱古力，很配合中秋節的主題！新口味還有紫薯creme brulee朱古力，頂層有漂亮的紫色朱古力，下面是鹽味蕃薯慕斯及蕃薯味的軟心朱古力，味道及口感都極具層次。還有南瓜造型的合桃杏仁朱古力，同樣是秋季限定，10月除了是中秋，還有萬聖節！另外兩款片裝朱古力，都是新口味，分別是海鹽牛奶朱古力及蘋果黑朱古力。

 

兔仔造型碧根果朱古力

 

月亮型杏仁脆糖黑朱古力

 

紫薯creme brulee朱古力

 

南瓜造型合桃杏仁朱古力

 

　　整個系列共有5款包裝，除了4粒裝是用鐵罐之外，其他都是紙盒設計，1,728円（約$92）起，絕對平過買月餅！如果去日本玩，想買手信兼順便做中秋節禮物，這個會是不錯的選擇。

 

4粒鐵罐裝 1,728円

 

6粒紙盒裝 3,132円

 

9粒紙盒裝 4,104円

 

20粒紙盒裝 8,532円

 

櫃桶裝設計12粒裝 5,940円

 

GODIVA JAPAN

網址：https://www.godiva.co.jp/autumn/

 

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

