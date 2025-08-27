獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，夏日海鮮拼盤超抵食推介，專家教快速解涷秘技

炎炎夏日，想足不出戶在家享受高質又美味的夏日海鮮拼盤？優質食材是健康與生活品質的長期投資，作為最受讀者信賴的生活夥伴，etnet今次聯乘香港高級海鮮供應商「環球海產」，為大家提供95折獨家優惠，結帳時輸入etnet獨家優惠代碼【ETN1WWS】，即可享額外5%折扣及免費送貨，享受五星級酒店御用海鮮大擦一餐！即睇有咩抵食推介，以及專家教你海鮮解涷秘技，食得健康又安心。

香港高級海鮮供應商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）

Photo by:celia

1 阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳 啖啖肉

食物有豐富的顏色配搭，自然可以增加食慾！今次為你找來香港高級海鮮供應商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）夏日海鮮拼盤的心水推介。她說︰「夏日海鮮拼盤顏色組合多元化，視覺上已勝一籌，我會推介美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳，蟹腳橙紅色吸睛，它一來是很多香港人熟悉的美食，而且啖啖肉肯定飽肚，長腳蟹蟹肉鮮味濃，開邊直接插在海鮮拼盤上賣相一流。」

美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳蟹肉質細緻，一絲絲蟹肉受不少人歡迎。

美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳，獲阿拉斯加持續發展海產RFM認證 ，皇帝蟹分佈于從美國阿拉斯加至俄羅斯勘察加半島的北太平洋兩岸，靚的皇帝蟹名叫Red King Crab，蟹殼因呈酒紅色而得名。

急凍蟹腳已經煮熟並急速冷凍，解凍後便可進食，非常方便。美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳每支約350克（Photo by:celia）

2 加拿大急凍原隻熟龍蝦 肉質彈牙

Merlinda認為加拿大急凍原隻熟龍蝦亦值得推介，買了熟龍蝦解凍後，把它開半邊已經可以即吃不需要翻熱。加拿大急凍原隻熟龍蝦獲可持續發展海產MSC認證。龍蝦捕獲於大西洋的北美洲海岸，是名貴的海鮮食物。原隻熟龍蝦肉質鮮嫩彈牙，可搭配沙拉、義大利麵，還可以煮成湯品。龍蝦肉含豐富營養和蛋白質，而且卡路里低，美味健康。

加拿大急凍原隻熟龍蝦每隻重350-400克 (每包1隻)，產品已烹熟再經急凍處理，只需解凍即可以食用。

3 泰國急凍熟有頭蝦 無添加抗生素

如認為熟龍蝦及長腳蟹比較昂貴，加上不需要食得太飽肚，Merlinda推薦轉用泰國急凍熟有頭蝦，它比較大隻有睇頭，放在海鮮拼盤內亦好吸引。她說︰「來自泰國的熟白蝦比較大隻而且質素高，來自泰國無污染海域，生蝦捕獲後馬上急凍鎖住肉質的新鮮度及含天然蛋白質，奧米加-3，低脂肪、低碳水化合物。平日常見的越南急涷蝦多數加了 比較多添加劑及抗生素等，尤其是養殖蝦，但是今次介紹的長腳蟹、龍蝦、翡翠螺都是野生的，進食更安心。」

泰國急凍熟有頭蝦隻隻飽滿，鮮甜味美、口感細緻彈牙，蒸煮烤炸，適合多種烹調方式，美味又健康。

4 加拿大急凍熟翡翠螺 清甜有咬口

喜歡吃爽口或有咬口海鮮的朋友，推介熟翡翠螺或法國黃金螺，賣相上綠色的翡翠螺配紅色的蝦類更吸引。加拿大急凍熟翡翠螺來自加拿大的Green Whelk，它厚身呈螺旋狀，盤繞的殼和一個大的肌肉發達的腳，只需解凍後加熱即可，非常方便好味。

野生加拿大急凍熟翡翠螺比普遍翡翠螺大顆一點，每粒約 50 至70 克，每包約1公斤， 約有15隻

5 熟急凍帶殼磯煮鮑魚

如果海鮮拼盤再加上熟磯煮鮑魚的啡色，令整個冷盤有齊橙色、紅色、綠色及啡色令人食欲大增，美食大滿足！帶殼磯煮鮑魚採用中國鮮鮑，鮑魚質感軟硬適中，有咬勁，同時又不失軟滑，味道濃郁，口感豐富。「磯煮」是一種日本鄉土傳統的用濃醬料烹調海鮮的方法，磯煮鮑魚更是代表之一。

中國熟急凍帶殼磯煮鮑魚來自盛產鮑魚的中國大連

中國熟急凍帶殼磯煮鮑魚 每包5隻，每隻重約27克（Photo by:celia）

四種海鮮各有不同味道，長腳蟹一絲絲蟹肉肉質比較細緻，龍蝦的話則是啖啖肉，翡翠螺清甜，而熟磯煮鮑魚已調味，各款海鮮更可點蘸柚子汁或檸檬汁，帶出海鮮鮮味。

專家教海鮮解涷秘技

食物安全非常重要，當選購完急涷熟海鮮，準備開餐前如何解凍呢？Merlinda表示︰「一般來說將急涷熟海鮮如果放在攝氏0至4度冰箱蔬菜格，約三至四小時後可解涷即食。因為我們所說的長腳蟹、熟龍蝦等等已經熟，而且外層沒有冰，三、四個小時解凍即可，甚至放於攝氏 0 至 4 度的雪櫃五至六個小時都沒問題。不過，我們不建議 放於室溫，因為每個家庭的室溫度數不同，高室溫有機會令海鮮變壞及滋生細菌。」

圖片來源: unsplash

快速解涷小貼士

如果真的需要短時間快速解涷，Merlinda分享一個小貼士︰先把海鮮放進保鮮密實膠袋及封好口，整袋於流動的水柱下「啤水」，千萬不可讓水接觸到海鮮， 因為始終是生水！就算急涷熟長腳蟹都可以以此方法解涷，可先將長腳蟹折斷縮短，放入保鮮密實膠袋及封好口「啤水」。

圖片來源: pexels

如想保留整枝急涷熟長腳蟹，可以選用較大的保鮮密實膠袋，盡量紮好封口，「啤水」時生水不要沾到海鮮即可！你或會問用礦泉水解涷可以嗎？Merlinda解釋礦泉水是淡的，急涷熟海鮮保留海水原味，淡水走進海鮮變相令鮮味大減！

即日起於環球海產網站購物滿HK$1,000，結帳時輸入etnet獨家優惠代碼【ETN1WWS】，即可享額外5%折扣及免費送貨！

優惠代碼：ETN1WWS

瀏覽詳情► https://seafood.etnet.com.hk/

立即選購► https://www.worldwide-seafood.net/zh-hant

環球海產1973年於香港成立，專營高級海產的零售與批發，業務遍及中國內地、澳門、北美等地。

作為五星級酒店、豪華郵輪及高級餐廳等的主要供應商，環球海產榮獲國際認可的HACCP及ISO 22000食品安全認證，所有產品符合最高安全標準。

環球海產更積極推廣可持續發展，致力支持環保海鮮計劃，為保護海洋生態及促進全球生態平衡作出貢獻。

網址：https://www.worldwide-seafood.net/zh-hant