28/08/2025

美心外賣鹽焗雞$63+紅燒乳鴿低至$33，太興燒味下午茶 $37，一粥麵炸春雞/紅燒原隻豬手$38

Text: Eunice Chow Photo: 美心MX (Maxim's MX)、一粥麵、太興集團 fb

　　港式燒味唔少人都鍾意食，大家有冇留意美心MX/美心Food²推出全新晚飯加餸︰$39起外賣燒味，紅燒乳鴿$39/隻，原隻鹽焗雞只需$63，好抵食！除此之外，太興燒味亦有$37起燒味下午茶，叉燒、燒鵝、油雞、切雞任你揀，各位燒味Fans 不可錯過。一粥麵推出限時炸春雞/紅燒原隻豬手$38好受歡迎，打算晚餐加餸可以諗諗！

 

美心$39起外賣燒味

 

　　美心MX/ 美心Food²推出全新晚飯加餸推介，紅燒乳鴿 $39/隻、$69/2隻、$99/3隻，最平$33有隻紅燒乳鴿價錢都幾吸引，買返屋企一人一隻慢慢嘆！鮮嫩鹹香嘅原隻鹽焗雞只需$63 ，原隻包斬更方便。全新晚飯加餸下午3:30起供應，數量有限，售完即止（ 不可與其他優惠同時使用）

 

 

【$39起外賣燒味】紅燒乳鴿．鹽焗雞

 

　　供應點︰全線美心MX分店供應 (大會堂、西九龍站、大學站、機場中場分店除外) 及 全線美心Food²分店供應 (紅磡站分店除外)

https://www.facebook.com/maximsmxhk

 

太興燒味下午茶 $37起

 

　　太興燒味新推太興燒味輕盈燒味茶餐，無論你喜歡食叉燒、燒鵝、油雞定切雞$37起任你揀！想再滿足啲，一定要upgrade嗌埋冰鎮奶茶或鹹檸檬七喜或者鮮忌廉紅豆冰特飲，先夠爽！

 

 

https://www.facebook.com/TaiHingHK

 

一粥麵外賣炸春雞/紅燒原隻豬手$38

 

　　尋日見一粥麵下午大排長龍，原來食店推限時3天外賣自取優惠$38！8月27至29日下午4-6點外賣自取脆嫩多肉脆香炸春雞或軟腍入味紅燒原隻豬手只售$38，晚餐外賣加餸的確抵。留意，是次優惠不適用於手機點餐/自助點餐機/網上外賣平台。此優惠只限外賣自取，如堂食需付正價。每人限購2個，數量有限，售完即止。此優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店及不可與其他優惠同用。

 

 

https://www.facebook.com/SuperSuper.CongeeAndNoodle 

