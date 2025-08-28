尖沙咀靚景酒吧新推出香港主題雞尾酒：靈感源自雞蛋仔、薑汁撞奶、「維檸」 玩味十足 滿分驚喜

香港人一直喜歡晚飯後「轉場」食糖水，不過近年這個習慣有少少改變，因為大部分糖水店有限時，不能坐太耐，如果想跟朋友吹水的話，愈來愈多人改去酒吧。位於尖沙咀Mondrian Hong Kong 38樓的Avoca，自2024年底開業以來，一直人氣高企，除了環境舒適開揚、坐擁無敵維港靚景之外，其雞尾酒的選擇又多又有特色，最重要是好飲，記者都是它的fans！最近Avoca新推出了幾款香港主題雞尾酒，分別以雞蛋仔、薑汁撞奶、「維檸」等作為創作靈感，絕對值得一試！

Avoca的景觀開揚舒適，無論日與夜景，同樣迷人。

只要去過一次Avoca的話，就會愛上這間酒吧。因為menu上的雞尾酒都非常特別，加上選擇又多，客人未必有頭緒怎樣去揀。職員都非常親切，會細心解釋每款雞尾酒，而最大的特色，是有一套「Liquid Menu」，那是一支支「噴霧」，入面是調酒師每日新鮮製作的雞尾酒，客人可以把雞尾酒直接噴入口中「試味」，試勻不同款式，再做決擇。

Avoca的「Liquid Menu」，每支噴霧入面都是不同口味的雞尾酒。

這次新登場的香港主題雞尾酒系列，共有5款。「Ginger Pudding」將經典港式甜品薑汁撞奶變身成絲滑酒感組合 ──薑味伏特加、檸檬汁和忌廉泡沫，喚起家庭晚餐甜蜜結尾的回憶。「Mum’s Tea」是一款花香調和的飲品，結合了Fino雪莉酒、菊花苦艾酒、中式酒釀糖漿與枸杞，讓人聯想起媽媽親手泡製的菊花茶。

Ginger Pudding $138

Mum’s Tea $138

「Yum Cha Fizz」重現早晨點心時光，將港式酒樓茉莉花茶與茉莉氈酒、梅子苦精酒、荔枝融合，加上綿密泡沫點綴，芳香四溢。「V.L.T. Sour」以香港最歡迎的檸檬茶化為雞尾酒，以茶味伏特加、Rémy Martin VSOP干邑、蜜桃、菠蘿與丁點檸檬糖油混合而成。最後是「Egg Waffle」，以最地道的街頭小食雞蛋仔化身成創意雞尾酒：鷄蛋仔油洗裸麥威士忌、香蕉糖油、蛋黃利口酒，還有迷你鷄蛋仔作為點睛之筆。

飲品經理 Rolf Flaminiano 表示：「我非常興奮能向大家介紹 Avoca 全新推出的香港風味雞尾酒系列。系列中每一款雞尾酒品均融合懷舊滋味與現代創意，是對這座城市豐富多彩的飲食文化的致敬。這些雞尾酒不僅展現本地深受喜愛的食材，更喚起人們珍貴的回憶。我們期待以嶄新方式，為賓客呈現香港的獨特風味。」

Yum Cha Fizz $138

V.L.T. Sour $138

Egg Waffle $138

除了出色而獨特的雞尾酒外，為了搭配香港主題調酒系列，Avoca特別推出精心設計的全新單點菜單。菜式以大膽風味與細緻配搭為特色，不僅能完美襯托雞尾酒的獨特風味，更將整體體驗昇華至全新層次，充分展現Avoca 團隊的用心與創意。

泰北香料烤三黃雞 $268

香料蒜辣蝦 $198

泰北香料烤三黃雞（Northern Thai Spiced Roasted Yellow Chicken）招牌主菜靈感來自泰國的溫暖香料氣息，香烤經醃製的去骨三黃雞肉，佐以醃製蔬菜、蘑菇米型意粉與濃郁醬汁而成。香料蒜辣蝦（Spiced Gambas Al Ajilo）以泰式香料調味的大蝦與西班牙臘腸在鮮蝦油中煎煮，再以香茅與青檸葉提味，搭配酸種麵包沾食，層次豐富。適合分享的火腿芝士拼盤（Ham & Cheese Platter）有熟成 24 個月的巴馬火腿、風乾牛肉、手工沙樂美香腸、主廚精選芝士等。水牛芝士番茄沙律（Buffalo & Heirloom Tomato）另加入羽衣甘藍、田園沙律、焦糖混合堅果與鹹梅醋汁，經典義大利沙律混搭港式調味，一新味蕾。

火腿芝士拼盤 $328

水牛芝士番茄沙律 $198

Avoca

地址：尖沙咀赫德道8A號 Mondrian Hong Kong 38 樓

電話：3550 0338

營業時間：6:30am-1am（雞尾酒於3:30pm起供應）

訂座：https://www.sevenrooms.com/reservations/avoca/website