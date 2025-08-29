  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/08/2025

7仔貓山王榴槤新地買一送一，IKEA薄荷朱古力新地筒只售$6、鯊魚造型脆皮新地及蛋糕新登場

#7-Eleven #美食情報 #買一送一 #新地 #榴槤 #蛋糕 #美食優惠 #IKEA #咖啡 #薄荷朱古力 #美食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 7-Eleven、IKEA

　　一眾「新地迷」有口福了！逢星期五不但可以 Happy Friday 去7-Eleven買D197貓山王榴槤新地，享買一送一優惠外，更要把握機會再次品嘗IKEA香港薄荷朱古力系列甜點。薄荷黑朱古力新地筒最平只需$6，鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地夠可愛，打卡一流，仲有一系列薄荷朱古力蛋糕和咖啡等美食，「薄朱」Fans不可錯過！

 

 

　　7-Eleven 再度推出 D197貓山王榴槤新地，逢星期五買1送1優惠！新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，搭配冰凍新地幼滑口感，即刻召喚身邊榴槤控一齊開心share！

 

 

D197貓山王榴槤新地

售價︰ $15（逢星期五更買1送1）

新地銷售店舖地址：https://bit.ly/2zmZcB7

 

IKEA薄荷朱古力系列

 

　　各位「薄朱」Fans試咗未？IKEA香港薄荷朱古力系列早前回歸，於社交平台「薄荷朱古力關注組」大受好評！IKEA香港美食站即日至9月30日獨家推出人氣薄荷黑朱古力新地筒，清新的薄荷配搭濃郁幼滑的黑朱古力，清涼口感混合淡淡朱古力苦澀，只售 $6好抵食！

 

薄荷黑朱古力新地筒HKD $6

 

　　另外，鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地，在冰凍新地上淋上濃朱古力醬，即凝固成脆皮外層，內裏包裹著綿密誘人的雪糕瞬間爆發，配上可愛鯊魚毛公仔造型，打卡一流。你亦可揀薄荷黑朱古力新地配迷你核桃布朗尼，增加冰涷滋味口感。

 

鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地HKD $16

 

薄荷黑朱古力新地配迷你核桃布朗尼HKD $19

 

　　除甜品以外，IKEA更將薄荷朱古力加入咖啡及燕麥奶，包括薄荷朱古力牛奶咖啡、薄荷朱古力燕麥奶咖啡及薄荷朱古力燕麥奶，於香港美食站及九龍灣分店FiKET獨家即日起至9月30日供應。

 

薄荷朱古力牛奶咖啡熱 HKD $19凍 HKD $23、薄荷朱古力燕麥奶咖啡熱HKD $19凍 HKD $23、凍薄荷朱古力燕麥奶HKD $23

即日起至9月30日香港美食站及九龍灣分店FiKET獨家供應

 

　　薄荷朱古力蛋糕亦是不少fans心水美食，香港IKEA餐廳和美食站供應薄荷朱古力意式芝士餅及薄荷朱古力慕絲蛋糕，前者用高級馬斯卡彭芝士用心製作，口感絲滑如絲。薄荷朱古力流心牛角包外層金黃酥脆，內裏卻藏著濃郁的薄荷朱古力流心，薄荷朱古力曲奇則是咖啡或茶的絕佳伴侶。

 

薄荷朱古力慕絲蛋糕HKD $26

 

薄荷朱古力意式芝士餅HKD $29

 

薄荷朱古力流心牛角包HKD $19

 

薄荷朱古力曲奇HKD $9.9

 

 

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#7-Eleven #美食情報 #買一送一 #新地 #榴槤 #蛋糕 #美食優惠 #IKEA #咖啡 #薄荷朱古力 #美食
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk