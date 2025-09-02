  • 報價
02/09/2025

聖安娜賣兩餸飯！$50兩餸+湯+白飯／泡菜炒飯／雜菜粉絲

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　安娜於太子開設了全新「概念店」，會有甚麼新搞作呢？原來是賣「兩餸飯」，50蚊有飯有湯加兩款自選的餸，不算很抵食，難怪有網民留言：「送一件蛋糕做甜品就吸引」！

 

　　聖安娜太子概念店，除了供應每日新鮮製作的烘焙產品之外，還賣「兩餸飯」！不過，餸菜則以韓國美食為主，例如泡菜煎餅、炸雞、烤牛肉、煎餃子等。而主食除了白飯，亦可以選擇泡菜炒飯或雜菜粉絲；包海帶豆腐湯，每份$50。售價不算超值，但官方指食材是由韓國直送，以及現場即製，所以都算得上合理。

 

暫時只有聖安娜太子概念店有「兩餸飯」賣。（圖片來源：Facebook@聖安娜餅屋）

 

　　早兩日有網民於Facebook「香港兩餸飯關注組」上載了一條聖安娜的「兩餸飯」片，即刻引來不少網民的留言，不少人都認為定價比較貴：「45就差唔多」、「咁細份賣50蚊」。有網民建議：「送一件蛋糕做甜品就吸引」、「加五蚊多件花餅」。亦有抵死的留言：「唔該，蛋撻拼拿破崙，少飯」、「其實我仲等緊麥記炒牛河」！

 

店內的告示指原價是$68，優惠價才是$50，68蚊似乎貴了一點！（圖片授權：馮先森＠Facebook香港兩餸飯關注組）

 

食物的選擇不算多，以韓國美食為主，網民指味道普普通通。（圖片授權：馮先森＠Facebook香港兩餸飯關注組）

 

記者覺得亮點是除了白飯，可以揀泡菜炒飯或雜菜粉絲。（圖片授權：馮先森＠Facebook香港兩餸飯關注組）

 

聖安娜太子概念店

地址：九龍彌敦道794至802號協成行太子中心地下C舖

營業時間：7am-8:30pm（便當銷售時間11am-7pm）

 

