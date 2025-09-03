  • 報價
03/09/2025

大快活外賣古法焗窯雞$49送優惠券，配小菜孖寶$88；新推阿活咖喱原隻生炸雞髀飯

Text: Eunice Chow Photo: 大快活

　　又有新外賣加餸優惠，大快活全新推出「古法焗窯雞」半隻外賣價只需$49，另設孖寶優惠，$88兼配滷水豬手或精選是日小菜的超值組合，晚餐自煮白飯加雙筷又一餐！另外，「阿活咖喱」fans必試新推原隻生炸雞髀飯，仲可以免費加上卡羅來納死神辣醬，越食越過癮！

 

 　　大快活全新推出「古法焗窯雞」，嫩雞以多種傳統香料醃製入味，以古法窯烤方式將雞肉的肉汁緊鎖在內，保持鮮嫩多汁。為慶祝新品上市，大快活同步推出限時「古法焗窯雞」（半隻）推廣優惠，外賣價只需 $49，另設孖寶優惠，以 $88 享受兼配滷水豬手或精選是日小菜的超值組合。此外，凡購買古法焗窯雞，即可獲贈兩張$10優惠券（適用於任何時段）。古法焗窯雞及下午3時起只限外賣供應，外賣孖寶下午5時起供應，數量有限，送完即止。只適用於收銀處點餐。

  

孖寶優惠 - $88 享受兼配滷水豬手或精選是日小菜(+$9 可選配海鮮小菜)

 

「古法焗窯雞」單點 - $49 (半隻)

 

滷水豬手

 

菠蘿咕嚕肉

 

黃花魚蒸肉餅

 

　　自今年 4 月大快活皇牌「阿活咖喱」嚴選超過 30 種來自世界各地的香料，並以長達 10 小時的慢煮熬製全面升級後，深受咖喱愛好者好評。全新口味「阿活咖喱原隻生炸雞髀飯」採用原隻雞髀，生炸至外皮金黃香脆，內裏肉質依然鮮嫩多汁。淋上大快活皇牌「阿活咖喱」，其秘製配方嚴選全球超過30種香料，並以10小時慢火熬製，咖喱濃郁醇厚，層次豐富。嗜辣的食客更可「免費加辣！」，以卡羅來納死神辣椒粉（Carolina Reaper）調製香濃惹味的「死神辣醬」。對於追求極致辣感的專業級食客，更可額外加 $5 升級至「神痺辣版」！

 

全新口味「阿活咖喱原隻生炸雞髀飯」套餐: $58 (單點: $52)

 

　　即日起至2025年9月8日，凡大快活會員惠顧「阿活咖喱」（單點／套餐）產品後，即可於大快活手機APP填妥「阿活咖喱 電子問卷」並分享食後感。大快活將於2025年9月12日或之前揀選出其中最有創意的100名會員，每名會員可獲得「阿活咖喱原隻生炸雞髀飯$10 優惠券」電子兌換券一張。

 

