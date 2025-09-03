瑞士高級朱古力LÄDERACH首間旗艦店：新鮮製作原塊即場敲碎，手工松露及夾心$22粒

各位朱古力控，去咗瑞士高級朱古力LÄDERACH旗艦店朝聖未？品牌以新鮮製作朱古力主打，不同口味的整塊大型朱古力板即場以手工敲碎售賣，保持最佳的新鮮口感與層次。除此之外，手工松露及夾心朱古力$22粒，以高級朱古力來說唔算貴，朱古力爆谷以小批量焦糖化製作，鬆脆口感配絲滑朱古力，多重口感美味。

品牌在歐洲、北美及亞洲均設有門店，圖為位於K11 MUSEA 的LÄDERACH香港旗艦店。

創立於1962年的LÄDERACH源自瑞士格拉魯斯（Glarus），以堅持新鮮製作、注重工藝與品味享受而聞名全球。品牌在歐洲、北美及亞洲均設有門店，位於K11 MUSEA香港首間旗艦店，以新鮮製作朱古力主打，不同口味的整塊大型朱古力板陳列於開放式玻璃櫃中，並即場以手工敲碎，突顯其新鮮製作、有層次質感與細膩的工藝，這正是 LÄDERACH 的傳奇特色。

店內亦擺滿琳瑯滿目的朱古力禮盒、精巧松露朱古力、季節限定及送禮系列，中秋送禮值得考慮。

品牌的靈魂產品 FrischSchoggi（新鮮製作朱古力）擁有多款口味，並於店內即場敲碎發售，保持最佳的新鮮口感與層次。香港店提供的口味包括：以焦糖榛子、杏仁及開心果配搭牛奶及黑朱古力的經典組合；以及清新的士多啤梨奶油醬白朱古力，融合香滑凝乳、士多啤梨片及果肉粒等等。產品售價120元／100 克，要幾多買幾多，份量自己決定！

FrischSchoggi – 焦糖榛子、杏仁與開心果港幣 120元 / 100 克

FrischSchoggi – 士多啤梨奶油醬港幣 120元 / 100 克

FrischSchoggi 每100克售 港幣120元，亦備有優雅禮盒系列，包括絲帶小袋裝及精緻鐵盒裝，適合分享或作賀禮，價格由 港幣245元至490元 不等。

除了 FrischSchoggi，全新旗艦店還帶來多款手工松露及夾心朱古力（售價 港幣22元）。手工松露及夾心朱古力由瑞士恩嫩達（Ennenda）工坊匠心製作，該經典系列擁有29款口味之多，朱古力爆谷亦是熱賣產品，以小批量焦糖化製作，增添鬆脆口感，再均勻裹上絲滑朱古力。

夾心朱古力與松露朱古力每件港幣 22元，29 款經典口味，於瑞士恩嫩達以傳統工藝手工製作。

朱古力爆谷每盒 港幣 175元

LÄDERACH Hong Kong 店舖資料

地址：尖沙咀K11 MUSEA 1樓 117 & LA102

營業時間：上午11時 – 晚上9時